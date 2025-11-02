Cambio de piezas y rumbo político: Javier Milei reúne este lunes a su renovado Gabinete

El presidente Javier Milei encabezará este lunes a las 9.30 en la Casa Rosada la primera reunión con su nuevo Gabinete, marcando así el inicio de la segunda etapa de su gestión al frente del Gobierno nacional.

Según confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, el encuentro servirá para alinear al flamante equipo de ministros luego de una semana de intensos movimientos dentro del Ejecutivo.

Entre los nuevos integrantes estarán Manuel Adorni, que asumió como jefe de Gabinete, y Diego Santilli, designado ministro del Interior en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente. También participará Pablo Quirno, flamante canciller, quien tendrá su primera reunión de Gabinete.

Reacomodamientos y definiciones

El nombramiento de Santilli fue decidido por Milei este domingo en la Quinta de Olivos, con el objetivo de comenzar la semana con los principales casilleros del Ejecutivo definidos tras la salida de Catalán.

Con este cambio, Santiago Caputo —miembro del llamado «triángulo de hierro» libertario— mantendrá su rol de asesor dentro de Casa Rosada, sin ocupar un cargo formal de ministro, pero con fuerte influencia en distintas áreas de gobierno.

En los últimos días se había especulado con que Caputo podría asumir un lugar más visible dentro de la estructura del Ejecutivo, pero por el momento continuará en un rol estratégico y reservado.

El Gabinete de Milei volverá a modificarse en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, dejarán sus cargos para asumir sus bancas en el Congreso.

En cambio, Santilli y Adorni, quienes fueron electos diputados nacional y porteño, respectivamente, no jurarán en sus cargos legislativos para dedicarse de lleno a la gestión en el Ejecutivo.