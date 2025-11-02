Presupuesto 2026 en Diputados: el Gobierno de Javier Milei avanza en las negociaciones y ya apunta a extraordinarias

Tras la victoria de La Libertad Avanza el domingo pasado, se intensificó el debate por el Presupuesto 2026. Hubo una reunión con gobernadores este jueves que tuvo entre los temas las reformas laboral y tributaria, iniciativas que busca impulsar el Gobierno de Javier Milei para la segunda parte de la gestión. Pero además hubo una mención a la ley que determinará el ejercicio financiero para el próximo año. El oficialismo apunta a un tratamiento en sesiones extraordinarias.

Presupuesto 2026: el martes habría dictamen en Diputados

Este martes el oficialismo podría tener las firmas para logar el dictamen de mayoría en la Cámara baja. “Si nos firman el proyecto, no hay ningún problema, avanzamos”, explicó un legislador libertario a Infobae sobre la posibilidad de dictaminar el próximo martes 4 de noviembre en Diputados.

“Nosotros seguimos con nuestro plan”, afirmó Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, a otro diputado en referencia a dictaminar el próximo martes, manifestó el legislador. Aunque, advirtió: “Veremos qué hace el resto”, agregó.

Hay dudas aún sobre lo que puedan hacer desde los bloques de Encuentro Federal, Democracia e Innovación Federal.

Con las demandas de las provincias en discusión y la renovación del Gabinete con la salida de Guillermo Francos, el Ejecutivo busca conseguir los consensos para luego lograr su aprobación en sesiones extraordinarias.

“Nos necesitan para pelearse con alguien en vacaciones. Si cierran el Congreso, quedan solos con la recesión económica«, sostuvieron desde un bloque ubicado en el centro de la polarización definida en el parlamento, según citó Ámbito.

«El punto es que se trabaje y que haya un Presupuesto 2026. Si tiene que haber un poco más de discusión para el dictamen, me da igual», dijo un diputado radical al medio de Buenos Aires.

En cuanto a la reunión con gobernadores se supo que el tema del presupuesto no fue algo que haya tenido alguna definición. “Hubo vaguedades”, dejaron entrever algunos participantes de ese encuentro.

Presupuesto 2026: las negociaciones del Gobierno de Javier Milei

La intensión del Gobierno nacional es tratar el presupuesto en sesiones extraordinarias. El Gobierno quiere prorrogar el debate hasta el 10 de diciembre ya que con la nueva composición se convertirá en primera minoría y tendrá junto a sus aliados unos 115 diputados, con lo cual solo necesitará sumar 14 legisladores para aprobar las leyes.

Pero, ahora la urgencia del oficialismo es tener el respaldo de otros bloques que le permitan evitar que se emita dictamen el próximo martes, como lo establece el emplazamiento aprobado el 8 de octubre a instancias de la oposición.

Hasta ahora los impulsores del emplazamiento, Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, y la izquierda señalan que buscarán tener quórum el martes en la comisión para emitir dictamen y tratarlo en la segunda quincena de este mes.

Encuentro Federal y DPS mantiene el proyecto del oficialismo pero incorpora las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan, con lo cual se disminuye el superávit fiscal del 1,5% al 0,9% del PBI.

En este contexto, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, tendrá el lunes desde el mediodía una reunión con los bloques de la UCR, PRO, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre.

La UCR, PRO, Innovación Federal respaldan la posición del Gobierno de tratarlo en extraordinarias, pero para tener mayoría necesitan el acuerdo de Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

También es posible que concurran a ese encuentro que se realizará en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Benegas Lynch está recolectando todos los pedidos de los legisladores para que se envíen a Guberman para determinar cuales se podrían incorporar, mientras que no se altere el equilibrio fiscal, informaron fuentes parlamentarias.

De todos modos, las negociaciones no solo se realizan con los legisladores sino en Casa de Gobierno que mantienen conversaciones con los mandatarios provinciales. Incluso, el presidente Javier Milei pidió el jueves pasado que respalden el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria, que se enviarán en diciembre,