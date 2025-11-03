«Es bastante injusto»: Manuel Adorni respondió las críticas de Mauricio Macri sobre su designación

Manuel Adorni, fue recientemente designado como jefe de Gabinete en el Gobierno de Javier Milei. Mauricio Macri fue uno de los que criticó que sea el elegido para ocupar el cargo de Guillermo Francos. «Ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia», cuestionó el referente del PRO. «Es bastante injusto. Creo que le jugó una mala pasada el recuerdo de cuando él era presidente», le respondió el exvocero presidencial.

La respuesta de Manuel Adorni a Mauricio Macri

“Llama la atención que lamenta la salida de Francos pero no lo defiende a Francos, si no que propone a otra persona», sostuvo Adorni en diálogo con LN+.

“Menciona a otra persona y lo pone en un compromiso. Decir eso es no conocer los deseos de Marín”, agrego Adorni, haciendo referencia a que el exmandatario propuso al actual presidente de YPF para ser jefe de Gabinete.

“Me llamó anoche consternado por la situación en la que se vio envuelta”, añadió Adorni.

Se refirió también a la falta de experiencia que marcó Macri de Adorni. “Si fuera por eso, Milei no podría ser presidente”, sostuvo.

Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli

En contrapartida con lo que sucedió con Adorni, Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli como ministro de Interior. “Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos», manifestó el exmandatario.

Y añadió: «Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”.

Javier Milei se reúne este lunes con su Gabinete renovado

El presidente Javier Milei reunirá este lunes por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

Está previsto que también asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su primera reunión de Gabinete.