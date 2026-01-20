La Legislatura de Neuquén sumó pocos proyectos, pero una opositora mueve afiliaciones

La Legislatura de Neuquén ingresa en las últimas semanas de enero con un cumplimiento casi estricto del receso de verano y apenas tres proyectos presentados desde que finalizaron la sesiones ordinarias, a principios de diciembre.

Solo uno pertenece a un legislador, Darío Peralta de Unión por la Patria, mientras que los otros son iniciativas de ciudadanos comunes. La propuesta del dirigente kirchnerista tiene fecha de este lunes y es para repudiar el DNU 941/2025 de Javier Milei que reformó la Ley de Inteligencia.

Los diputados se tomaron en serio el descanso estival tras un año con récord de aprobación de leyes, aunque hay una opositora libertaria que aprovechó el mes para sumar afiliaciones a su partido político.

Se trata de Brenda Buchiniz de Cumplir quien, el año pasado, perdió frente a la ahora senadora Nadia Márquez la pelea por el sello oficial de La Libertad Avanza. La diputada provincial quedó envuelta en un conflicto judicial cuando no pudo afiliarse y tampoco participar de la interna para elegir a la conducción del partido.

Ahora busca posicionar su sello, que solo tiene competencia para elecciones municipales y provinciales, como la oposición local a Rolando Figueroa. En el compendio de dirigentes que sumó en los últimos días también hay críticos de CALF, del intendente capitalino Mariano Gaido y un abogado vinculado a una comunidad mapuche enfrentada con el gobierno de la provincia e YPF.

Las incorporaciones en Cumplir

El primero en anunciar su incorporación fue Francisco Sánchez, exdiputado nacional y exsecretario de Culto de la Nación. «Apoyo el cambio a nivel nacional, pero Neuquén necesita un proyecto propio. Por eso estoy en Cumplir, un espacio provincial», publicó sobre en sus redes.

La colección siguió con la contadora Silvana Genero; el abogado, exfuncionario de Ambiente, Martín Robledo; y el comerciante Nicolás Vaamonde, quien se hizo conocido por su pelea con el municipio de Neuquén para intentar, sin éxito, abrir el boliche Sens en el local donde funcionaba Las Palmas.

¿Y qué es Cumplir? Un partido que creó el fallecido exlegislador Gabriel «Tom» Romero, en el último tramo de su carrera y que tenía a Buchiniz de apoderada. El sello obtuvo reconocimiento oficial en la justicia electoral de Neuquén en 2022 y compitió en los comicios del 2023 con Carlos Eguía como candidato a gobernador.

Como resultado, el partido obtuvo cuatro bancas en la Legislatura, pero solo Buchiniz se mantuvo dentro del bloque.

El receso legislativo y después

El receso legislativo se extenderá hasta el mes que viene inclusive. Recién a fines de febrero se reactivará la actividad cuando se convoque a la sesión preparatoria previa a la apertura del período ordinario, el 1 de marzo.

En esa sesión, los diputados establecerán el horario en el cual el gobernador Rolando Figueroa brindará su mensaje inaugural y definirá el orden sucesorio con la elección de las vicepresidencias 1° y 2° de la Legislatura.

Hoy esos lugares los ocupan, respectivamente, Zulma Reina y Daniela Rucci, quienes pueden continuar si los diputados así lo deciden.

También se definirán los días y horarios de las sesiones de este 2026.