Rolando Figueroa recibirá al ministro Diego Santilli el miércoles: «Que nos paguen el dinero que nos deben»

El gobernador Rolando Figueroa confirmó que el próximo miércoles 21 recibirá la visita en la provincia del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y que buscará acordar los fondos adeudados por el gobierno nacional para reinvertirlo en obras. «Somos muy bien escuchados y lo fundamental es que nos paguen el dinero que nos deben», sostuvo.

El mandatario participó este jueves de un acto en el municipio de Neuquén para acompañar el inicio de la obra de remodelación de la Avenida Mosconi y, al término, contestó a Diario RÍO NEGRO sobre la agenda con el gobierno de Javier Milei.

«El 21 va a venir el ministro Santilli a reunirse conmigo. Tenemos una muy buena escucha, tenemos que rápidamente firmar el convenio por esa gran deuda que tiene la Anses con Neuquén, como también es importante hacer los planteos que necesitamos para seguir abasteciendo la demanda en cuanto a la construcción de mejor infraestructura», afirmó Figueroa.

Consultado sobre la agenda que llevará, dijo que hay «varios puntos a trabajar con Santilli», pero reiteró. «Somos muy bien escuchados».

Según había anticipado a este diario días atrás, la intención es que el ministro del Interior lo visite en Villa La Angostura, una de las bases de Figueroa durante este verano.

«Lo fundamental es que nos paguen el dinero que nos deben, son más de 200 millones de dólares que vamos a aplicar a la obra pública. Es un buen paso poder reunirnos con el ministro del Interior, también estuve en diálogo con el ministro de Economía de la Nación (Luis Caputo) festejando algunos pasos importantes que ha dado Nación con Mercosur y la Unión Europea para trabajar en liberar la comercialización de nuestros granos y nuestras carnes», reveló.

«Admiración» de Nación a los números de Neuquén

Figueroa recordó que el lunes la Provincia pagará 26 millones de dólares por vencimientos de intereses y capital de «una deuda tomada en 2023 y, además de todo eso, estamos ejecutando 1.000 millones de dólares de obra pública».

«Es un gran motivo para empezar el 2026 en alto, ya con una fecha fija de cuándo van a comenzar las clases, con las negociaciones salariales tomadas para todo el año», destacó el gobernador, quien también resaltó el dato de que Neuquén resultó primera en la generación de empleo privado en el país en la comparación con 2023.

«De Nación ven con muchísima admiración los números que estamos logrando: no estamos rolleando la deuda, sino que la estamos cancelando y estamos haciendo obra pública», afirmó.