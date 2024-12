Dieron de baja 16 partidos políticos de Neuquén: la mitad habían sido colectoras en Plottier

El Juzgado Electoral de Neuquén decretó la caducidad de la personería política de 16 partidos, todos municipales, por no haber cumplido los requisitos para mantenerse vigentes. La mitad eran agrupaciones que se habían formado para actuar como listas colectoras en las últimas elecciones de Plottier.

Según se informó, la decisión se tomó luego de «un trabajo pormenorizado con las 66 agrupaciones políticas activas (inscriptas y reconocidas ante el organismo) para que las mismas cumplan con los requisitos previstos en la legislación».

En octubre, el juez electoral, Jorge Sepúlveda, se había reunido con las 42 agrupaciones que aún no habían cumplido con los requisitos previstos por el artículo 72 de la ley de Partidos Políticos 716 para recordarles qué documentación estaban adeudando y cómo presentarla para mantener la personería jurídico política. Ya en marzo, el organismo había comenzado a entregar informes a los partidos sobre el estado de cumplimiento de los requisitos.

Como resultado de esto, 26 agrupaciones pudieron regularizar su situación para poder participar en las elecciones de 2027, que es cuando se elegirán nuevamente gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales en todas las localidades de Neuquén.

Los 16 partidos que no cumplieron los requisitos son:

Elegí Plottier (Plottier)

Integración Neuquina (Neuquén capital)

Convergencia Social Senillosa (Senillosa)

Frente Territorial (Plottier)

Inclusión y Trabajo (Rincón de los Sauces)

Movimiento al Socialismo (Neuquén capital)

Podemos (Plottier)

Plottier Fuerza y Compromiso (Plottier)

Fuerza Nueva (Plottier)

Somos Centenario (Centenario)

Unidos Podemos (Zapala)

Unión Joven (Plottier)

Tiempo (Plottier)

Mejor Plottier (Plottier)

Agrupación Nueva Generación (Centenario)

Movimiento Ciudadano Activa (Plottier)

Se trata de partidos municipales que, en su mayoría, se habían creado para alguno de los comicios del 2023. Es el caso de los de Plottier, que compitieron como listas colectoras acompañando la candidatura a intendente de Luis Bertolini, Andrés Peressini o Sergio Soto.

En el caso de Centenario, uno de los que caducaron, Somos Centenario, es el que llevó a la intendencia por segunda vez a Esteban Cimolai.

Por qué caducan los partidos políticos en Neuquén

Los partidos políticos en Neuquén pueden caducar por cinco razones que están determinadas en el artículo 72 de la ley de Partidos Políticos 716.

Una de ellas es cuando no se realizan elecciones partidarias internas durante el plazo máximo de cuatro años. También puede perder vigencia si no se presenta en distrito alguno con sus candidatos, durante dos elecciones consecutivas. O cuando en dos elecciones sucesivas no alcanza el 3% de votos del respectivo padrón electoral.

Los partidos también caduca cuando no llaman a elecciones internas en el plazo legal para su constitución definitiva o cuando no cumpliera con la disposición relativa a los libros y documentación.

Por último, otro motivo de caducidad de la personería de un partido en Neuquén es cuando no respetan la paridad de género en las elecciones de autoridades a cargos electivos y de los organismos partidarios.

Partidos políticos reconocidos en Neuquén

En Neuquén hay reconocidos ocho partidos provinciales y 19 municipales. Además, hay 23 partidos de distrito que están inscriptos en el juzgado electoral de la provincia.

Los partidos provinciales son los que pueden participar en elecciones de gobernador, vice y diputados. Los que están vigentets en Neuquén son:

Cumplir

Energía Ciudadana

Frente Integrador Neuquino

Frente Nuevo Neuquén

Frente Social por la Dignidad

Iguales

Juntos

Partido Vecinal Renovador

Los partidos municipales o vecinales son los que solo pueden participar en elecciones de intendente y concejales, pues solo tienen representación a nivel de una ciudad. Los 19 vigentes son:

Acción Neuquén

Arroyo Sollidario Cauquén

Compromiso por Plottier

Comunidad Plottier

Confluencia Neuquina

Construcción Ciudadana

Evolución

Frente Comunitario por Plaza Huincul

Frente Social Comunitario

Juntos por la Libertad

Juntos por Neuquén

Compromiso Ciudadano

Movimiento de Unidad Popular

Partido Vecinal Chosmalense

Movimiento para la Unidad Vecinal de El Huecú

Presentes

Primero Angostura

Somos Neuquén

Unidos por Las Ovejas

Los partidos de distrito son los que se inscriben en la justicia federal y pueden participar tanto en elecciones nacionales como en las provinciales. Entre ellos están el MPN, Comunidad, Desarrollo Ciudadano, el PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, Libres del Sur, UCR, Avanzar, entre otros.