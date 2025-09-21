El sofisticado operativo de La Neuquinidad casa por casa: votos “afines”, una app y miles de jefes de mesa

“¿Hay jefes de mesa acá? ¿Dónde están los jefes de mesa del Norte Neuquino? Felicitaciones, tienen la gran responsabilidad de organizarse para llevar este modelo de gobierno a cada rincón de la provincia”. Julieta Corroza, la primera candidata a senadora por La Neuquinidad, buscó con la mirada, identificó las remeras de los militantes y levantó el puño en el gimnasio municipal de Chos Malal, durante el lanzamiento de campaña de la alianza oficialista el 4 de septiembre.

Los jefes de mesa serán una parte del sofisticado engranaje de campaña que La Neuquinidad de Rolando Figueroa desplegará en la provincia para ir a buscar el voto “casa por casa” y asegurarse las bancas de diputados y senadores en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El operativo incluye el lanzamiento de una app propia, NQN360, que contiene el padrón electoral de cada una de las 1.747 mesas que estarán distribuidas en la provincia e identifica con una suerte de semáforo (en verde, amarillo o rojo) si se trata de un potencial votante de La Neuquinidad, de una persona que aún se puede convencer o de alguien que ya tiene otra identificación partidaria.

Para esa primera aproximación, los militantes empezaron a a cargar esta semana en la aplicación sus votos “afines”, es decir, aquellos familiares, amigos o conocidos que dieron su compromiso de votar por los candidatos oficialistas en octubre. Esos son los electores que aparecerán en su mesa correspondiente con el color verde.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó días atrás una reunión con la planta política de la provincia y el municipio de la capital en el centro de convenciones Domuyo y buscó diferenciar que no se trata del sistema de “voto seguro” que tradicionalmente usó el MPN.

Corroza y Ousset encabezan la lista para senadores. Foto Matías Subat.

Según fuentes ligadas a la campaña que consultó Diario RÍO NEGRO, el operativo lanzado este año “es más complejo”, no solo por el reemplazo de planillas por la app, sino porque implica un control sobre los votos prometidos y “más gente en la calle”.

Además de los jefes de mesa que tendrán la tarea de visitar casa por casa con el grupo de colaboradores que designen, La Neuquinidad desplegará “referentes zonales” por barrios que deberán colaborar con los relevamientos y el operativo persuasión.

El operativo se hará con funcionarios de la provincia y de los municipios. En el caso de Neuquén capital, tanto la gestión de Figueroa como la de Gaido designaron jefes para cada una de las más de 650 mesas de votación que se distribuirán en octubre.

El paso a paso del operativo para el voto afinidad y la app “semáforo”

El operativo de La Neuquinidad para buscar los votos casa por casa implica que, a cada funcionario de la provincia y/o del municipio aliado, se le asignará un rol de “jefe de mesa” que le implicará visitar o relevar a las 350 personas que, según el padrón, votarán en esa urna el 26 de octubre. Podrán designar a un grupo de colaboradores que los ayuden en esa tarea.

En la app NQN360, cada listado tendrá una primera identificación de los electores con un color verde, si ya fue cargado por algún referente como “voto afinidad” (una variante del voto seguro), en amarillo si es alguien a quien aún hay que convencer, o en rojo si figura en el padrón de otro espacio político o está identificado como un votante más hostil.

En la primera visita, los funcionarios deberán hacer también una suerte de encuesta para preguntar qué piensan de la gestión de Rolando Figueroa. Ese acercamiento permitirá completar el “semáforo” y, por ejemplo, derivar a una segunda visita más específica a los identificados en amarillo.

Si fueron cargados con ese color porque tienen cercanía con el MPN, el PRO o algún espacio del peronismo, algún dirigente aliado de ese partido tendrá el rol de reconvertirlos al verde.

Sobre los votos cargados como afines, además, se hará un control paralelo a través de encuestas telefónicas con el fin de controlar si efectivamente tienen el compromiso de votar a los candidatos de la alianza oficialista.

En toda la provincia habrá 1.747 mesas de votación distribuidas en 335 establecimientos. Solo en la capital, habrá unas 656.