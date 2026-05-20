En vivo | Diputados: el Gobierno busca avanzar con recortes en Zona Fría y frenar la interpelación a Manuel Adorni

El Gobierno nacional buscará este miércoles avanzar en la Cámara de Diputados con una reforma que reduce el alcance de los subsidios de Zona Fría y, al mismo tiempo, neutralizar el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre sus viajes y patrimonio.

La Libertad Avanza convocó a una sesión especial para las 10, una hora antes de la cita impulsada por la oposición. Según publicó Infobae, el oficialismo apuesta a reunir primero los 129 diputados necesarios para habilitar el debate y dejar sin efecto el temario opositor.

La pelea por el quórum atraviesa la jornada en Diputados

La oposición había convocado a una sesión para las 11 con el objetivo de obligar a Manuel Adorni a dar explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio. El intento ya había fracasado la semana pasada porque no lograron reunir el número necesario de legisladores presentes.

En el oficialismo aseguran que el respaldo de varios gobernadores resultará determinante para sostener la sesión propia. La Casa Rosada mantiene negociaciones desde hace días con mandatarios provinciales para evitar una derrota parlamentaria.

El nuevo temario opositor también sumó iniciativas vinculadas con licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar y proyectos para ampliar prestaciones del PAMI. Además, incluyeron pedidos de informes dirigidos a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La oposición también pretende avanzar con cuestionamientos vinculados al financiamiento universitario. Los bloques que impulsan la convocatoria sostienen que buscan obtener respuestas del Gobierno sobre partidas presupuestarias y programas suspendidos.

El Gobierno apuesta a la ley Hojarasca de Sturzenegger

El primer proyecto incluido en la orden del día será la denominada ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La propuesta apunta a eliminar 70 leyes que el Gobierno considera obsoletas o innecesarias.

Durante el tratamiento en comisión, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, sostuvo: “Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican”.

El funcionario también explicó: “Además, habiendo normas que se superponen o dicen cosas distintas, también se generan problemas en la aplicación”. El oficialismo plantea que la reforma permitirá reducir costos administrativos y simplificar regulaciones.

Federico Sturzenegger impulsa la ley Hojarasca para eliminar leyes consideradas obsoletas por el Gobierno.

Luego del debate sobre la ley Hojarasca, el oficialismo buscará aprobar tratados internacionales vinculados con extradición y asistencia jurídica mutua con países como Polonia, Chile, Costa Rica, Serbia e Italia.

La sesión también contempla el tratamiento del Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños y el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio. El temario incluye además una condecoración a un veterano de Malvinas.

Zona Fría y subsidios al gas dominan la agenda oficialista

El tramo más sensible de la sesión será el debate por la reforma del régimen de subsidios de Zona Fría. La iniciativa oficialista propone limitar los beneficios a usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

El proyecto excluye a provincias incorporadas en la ampliación de 2021, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Esa reforma había sido impulsada por Máximo Kirchner y elevó el universo de beneficiarios de 950.000 a cuatro millones de hogares.

En el oficialismo reconocen que el principal desafío será sostener el quórum hasta el cierre de la sesión. Temen que una retirada de diputados aliados pueda hacer caer el debate antes de la votación final.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal”. El Gobierno sostiene que los hogares con ingresos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales podrán mantener el beneficio mediante el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

También podrán acceder al subsidio beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, excombatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad. El oficialismo afirma que el objetivo será focalizar la asistencia estatal.