Vista proyecta mayor producción y expansión: “Vamos a invertir US$5.600 millones de dólares en Vaca Muerta”

La firma busca posicionar el petróleo producido en Vaca Muerta en nuevos mercados asiáticos y capturar mayor valor por cada barril exportado desde Argentina. Fotos Florencia Salto.

El director de operaciones de Vista Energy, Matías Weissel, fue uno de los protagonistas de las 13° Jornadas de Energía organizadas por el Diario Río Negro en Neuquén. Durante su exposición en el bloque «Mercado Vaca Muerta en acción», el ejecutivo repasó el presente de la compañía, una de las principales operadoras que impulsan el desarrollo de Vaca Muerta, y destacó el avance de su estrategia de crecimiento operativo, tecnológico y comercial.

Durante el primer trimestre de 2026, Vista alcanzó un crecimiento interanual del 67%, consolidando su perfil como uno de los actores de mayor expansión dentro del shale argentino. En ese marco, Weissel destacó que la compañía atravesó “12 meses de transformación”, marcados por adquisiciones, consolidación de bloques y crecimiento de la actividad operada.

Según explicó, ese proceso incluyó la compra de activos estratégicos y la consolidación de áreas clave dentro de Vaca Muerta. Entre ellas, destacó la participación en La Amarga Chica, Bandurria Sur, Bajo del Toro y otros bloques incorporados en la estrategia de expansión de la compañía.

En ese escenario, el ejecutivo confirmó uno de los principales anuncios de la compañía: “Estamos invirtiendo 5.600 millones de dólares para 2028, con el objetivo de alcanzar los 208.000 barriles”.

Weissel repasó los principales desafíos de Vista para consolidar su expansión en Vaca Muerta. Footos Florencia Salto.

Además, explicó que la visión de largo plazo de Vista está proyectada hacia 2030. “Nosotros siempre lo que hacemos es visionamos a 2030, buscamos ser una compañía de 250.00 bpd”, sostuvo.

Weissel remarcó que el crecimiento de la empresa se da en paralelo con un contexto de mayor protagonismo del país en el mercado energético internacional. “Hoy Argentina es un protagonista del mercado global, eso realmente es una satisfacción de los que somos parte de la industria”, afirmó.

Con apenas ocho años de producción, Vista continúa consolidando su presencia dentro del shale argentino y mantiene una estrategia enfocada principalmente en petróleo, aunque también analiza el potencial gasífero de la cuenca. “La tesis de Vista fue siempre petróleo, hay un valor del gas asociado que presenta la cuenca neuquina. Estamos comprometidos y convencidos que hay múltiples alternativas para evacuar ese gas”, explicó.

En relación con el RIGI, Weissel confirmó que la compañía avanzará con nuevos proyectos. “Sí, vamos a presentar 2 proyectos al RIGI: Águila Mora, Bajo del Toro y Bandurria Norte”, señaló. Además, sostuvo que el esquema de incentivos resulta clave para el desarrollo upstream y podría aportar soluciones frente a desafíos operativos dentro de las áreas.

Matías Weissel director de operaciones de Vista. Fotos Florencia Salto.

Otro de los ejes de su exposición estuvo vinculado a la innovación tecnológica con las arenas de fractura y la reducción de costos operativos, especialmente en los procesos de fractura.

“Nos gusta innovar, ser enfocados en la tecnología”, sostuvo, al explicar que la compañía desarrolló equipos específicos para repensar el uso de arena, uno de los componentes de mayor peso en el costo por pozo.

Según detalló, Vista fue pionera en la implementación de fracturas con ese tipo de tecnología y logró reducir significativamente costos logísticos y operativos. En ese marco, indicó que la compañía trasladó su planta de lavado a Villa Regina y actualmente se abastece con una mina ubicada en Neuquén. “Esto habilitó ahorros de costos pozo muy grandes, casi 600 mil dólares de ahorro. Estamos muy contentos, orgullosos y enfocados en industria nacional”, afirmó.

También destacó el uso de arena neuquina como una estrategia vinculada a competitividad, eficiencia y movilidad operativa. “Estamos abrazando las arenas de Neuquén”, remarcó.

Matías Weissel: Hoy exportamos cerca del 65% del crudo de Vista

En materia comercial, Weissel subrayó el perfil exportador de Vista y aseguró que la compañía mantiene una fuerte inserción internacional.

“Hoy exportamos cerca del 65% del crudo de Vista, cerca de fin de año vamos a estar cerca del 70%”, indicó. Según explicó, la firma continúa ampliando mercados, especialmente en Asia, donde detectan una fuerte demanda y una oportunidad estratégica para posicionar el crudo argentino.

En ese contexto, remarcó que la ubicación geográfica del país y la calidad del crudo de Medanito permiten competir con mayor flexibilidad en refinerías internacionales. “El conflicto global abre una ventana en lo global”, sostuvo al referirse a la dinámica del mercado energético internacional.

Consultado sobre los desafíos del salto de escala en Vaca Muerta, Weissel remarcó que el principal factor será la competitividad. “Hoy los mercados te miran cuán eficiente sos y eso nos integra como país, estamos todos en la misma página”, afirmó.

En esa línea, destacó la importancia de la infraestructura y señaló que la puesta en marcha del VMOS será clave para el crecimiento del sector. Según explicó, las compañías ya proyectan sus planes de expansión en función de ese desarrollo.

Finalmente, trazó una proyección para la industria energética argentina y llamó a capitalizar el contexto actual. “Estamos muy cerca de que Argentina produzca un millón y medio de barriles y exporte 750 mil barriles por día y genere divisas por 20 mil millones de dólares. Quedan cuatro años por delante, tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad”, concluyó.

Seguí la cobertura de las 13° Jornada de Energía de Diario RÍO NEGRO

El evento puede seguirse por los canales de stream en vivo, a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=P0p6hovmyZ8 .

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.