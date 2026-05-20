Catriel fortalece su polo educación universitario y de formación laboral

Catriel avanza en una estrategia de ampliación de su oferta educativa con propuestas que combinan formación universitaria, capacitación técnica y cursos orientados a la salida laboral. En los últimos meses, la ciudad sumó nuevas iniciativas vinculadas al área de salud, oficios y transporte, con participación de universidades, sindicatos y empresas locales.

Uno de los pasos más relevantes fue el inicio de la Tecnicatura en Emergencias Sanitarias, la primera carrera universitaria en salud que se dicta en la localidad. La propuesta comenzó esta semana y cuenta con más de 120 personas inscriptas.

La formación, gratuita y con una duración de dos años y medio, es impulsada de manera conjunta entre la Municipalidad de Catriel y la Universidad Nacional del Comahue. La carrera apunta a preparar profesionales para tareas vinculadas a emergencias y atención primaria.

La intendenta Daniela Salzotto junto a la decana Silvia Ávila. Foto: municipio de Catriel.

Durante la presentación oficial estuvo presente la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Unco, Silvia Ávila, quien explicó que el trayecto académico está orientado a “la preparación de profesionales capacitados para situaciones de emergencia y atención primaria de la salud”.

La incorporación de esta oferta universitaria forma parte del crecimiento del CRESU y del objetivo del gobierno local de consolidar a Catriel como un polo educación universitario y de formación laboral para la región.

Capacitaciones gratuitas y formación laboral en Catriel

En paralelo al desarrollo universitario, el municipio mantiene abiertas distintas líneas de capacitación vinculadas al empleo y a las necesidades productivas de la zona.

Entre ellas se encuentra el Curso de Manejo Profesional de Camiones 2026, una propuesta desarrollada junto al Sindicato de Camioneros de Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro y pymes locales. El programa tuvo una convocatoria que superó las 400 preinscripciones. Finalmente, por cuestiones de cupos y organización académica, quedaron seleccionados 100 estudiantes distribuidos en dos cohortes.

La primera etapa ya finalizó con 47 personas que completaron el cursado, mientras que un segundo grupo iniciará las clases el próximo 20 de mayo.

Foto: municipio de Catriel.

La capacitación combinó instancias teóricas realizadas en el Punto Digital de Catriel con prácticas en el predio del Sindicato de Camioneros, ubicado en el acceso sur de la ciudad.

Durante el lanzamiento de la propuesta, la intendenta Daniela Salzotto destacó la importancia de “generar oportunidades de formación vinculadas a la demanda laboral de la región”, con el objetivo de fortalecer la capacitación de mano de obra local.

Oficios, tecnología y nuevas herramientas de formación

Además de las propuestas universitarias y de transporte profesional, Catriel impulsa capacitaciones en áreas técnicas y tecnológicas a través de la Escuela Municipal de Oficios.

Las iniciativas incluyen cursos de montaje eléctrico, gasista y soldadura, además de espacios orientados al uso de herramientas digitales y producción de contenidos de streaming.

Desde el municipio sostienen que las propuestas buscan ampliar las posibilidades de formación gratuita y generar mayores oportunidades de inserción laboral para jóvenes y adultos de la ciudad.

La articulación entre el sector público, universidades y organizaciones sindicales aparece como uno de los ejes de la estrategia local para sostener una oferta educativa diversificada en una ciudad históricamente vinculada a la actividad petrolera.