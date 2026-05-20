Llegan chivos y corderos del norte neuquino a Neuquén capital: cómo comprar, dónde y qué días estarán a la venta

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) realizará una jornada especial de venta de chivitos, corderos y escabeches. Se trata de una iniciativa que busca acercar productos originarios del Norte Neuquino a la ciudad capital de Neuquén.

«La propuesta acercará al consumidor productos regionales de primera calidad, provenientes directamente de familias crianceras neuquinas, fortaleciendo la producción local y promoviendo el consumo responsable de alimentos con trazabilidad y garantía sanitaria», explicaron en el comunicado.

Cómo comprar, dónde y qué días estarán a la venta los productos del Norte Neuquino

Los chivitos y corderos del Norte Neuquino estarán a la venta en el Mercado Concentrador que se ubica en el kilómetro 5 de la Ruta Provincial 7, en la ciudad capital.

La venta estará abierta al público general durante el jueves 21 y el viernes 22 de mayo. Se desarrollará durante ambos días desde las 13 a las 17, que es el horario habitual de atención del Mercado Concentrador.

La compra de chivitos, corderos o escabeches se podrá realizar de manera presencial, pero también informaron que quienes deseen asegurarse la compra, podrán realizar pedidos anticipados comunicándose al 2942 472283.

Se aceptarán todos los medios de pago: tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias.

Cuánto sale el chivito neuquino en el Mercado Concentrador

Desde la organización detallaron los valores y las características de las piezas que se pondrán a la venta durante ambas jornadas: