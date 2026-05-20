Mariano Gaido en la 13° Jornada de Energía de Diario RÍO NEGRO: «Es fundamental planificar este crecimiento»

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, participó este miércoles 20 de mayo en la 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO. El jefe comunal habló sobre el impacto de Vaca Muerta en el desarrollo exponencial de la ciudad.

En un panel compartido con Fernando Banderet, intendente de Añelo, Gaido brindó su visión sobre cómo avanza y qué proyectan a futuro las políticas públicas a partir del boom energético de la provincia.

El intendente capitalino sentenció que Neuquén es la que más crece en Argentina: «Es 10 veces lo que está creciendo en el país».

En este sentido, detalló que unas seis familias llegan a la provincia por semana por las «oportunidades» que brinda la cuenca neuquina: «Es muy importante y fundamental planificar este crecimiento».

«A las ciudades hay que prepararlas», acotó con respecto al crecimiento exponencial y añadió que en su gestión se pone en valor «a partir de políticas públicas».

Foto: Florencia Salto.

Gaido resaltó que «hace seis años que no hay asentamientos» y a esto le sumó que gracias a la llegada de inversiones hay 120 edificios en construcción, lo que en conjunto logró revalorizar el metro cuadrado en la ciudad.

El jefe comunal destacó que los proyectos de la ciudad se gestan con fondos propios gracias al «superávit y las cuentas ordenadas».

«En la tierra de Vaca Muerta teníamos barrios a pocas cuadras del centro que le faltaban los servicios», detalló Gaido y estimó que proyectan solucionar esta problemática a fin del 2026 gracias al plan de obras en toda la ciudad.

Nuevo Parque Industrial y Centro Ambiental, los proyectos que se vienen

El intendente recalcó el rol de la provincia en las inversiones de la ciudad y mencionó que en conjunto se logró una inversión de 40 millones de dólares para el impulso del Polo Científico Tecnológico, en donde se destaca el rol del Instituto Vaca Muerta.

Asimismo, habló sobre el desarrollo del Parque Solar, el cual va a ser licitado en principio por el municipio, pero terminará siendo ejecutado por el sector privado.

A esto, agregó el Centro Ambiental, ya que «lo más importante que una ciudad debe tener es el tratamiento de la basura», aseguró Gaido. El intendente aseveró que el mismo prestará servicios a las ciudades lindantes.

Por último, se refirió al nuevo Parque Industrial que estará cerca de la Ruta 67, con la esperanza de que se instalen mil empresas.

Gaido afirmó que el parque contará con todas las obras esenciales, pero también trabajan para evitar especulaciones inmobiliarias en el sector: «Se licita un edificio con contenido y con forma propia».

El jefe comunal explicó que el proyecto no será simplemente una compra de tierra, sino que beneficiarán a quienes busquen instalarse con un proyecto, ya que también contará con diversos beneficios impositivos.

Además, acotó que a partir del 15 de julio se formalizará un espacio para priorizar a las empresas neuquinas por un plazo de 60 días.

Por último, habló sobre la obra de la ex Avenida Mosconi, a lo que definió como un «proyecto ejecutivo que es único en el país», ya que inició el pasado 17 de febrero y este domingo ya empezaron los trabajos de asfalto, gracias a un cronograma que funciona las 24 horas del día.

«Son 67 equipos trabajando noche y día, más de mil trabajadores de manera directa, 7 mil de manera indirecta», dijo y agregó que tiene como presupuesto unos 100 millones de dólares.

«Es una obra que se termina para el mes de noviembre y diciembre», anticipó.

Qué dijo Gaido sobre las elecciones en el 2027

El intendente respondió sobre qué tiene pensado para el 2027, el cual será año electoral, y que lo tiene cumpliendo su mandato como jefe comunal de la ciudad.

«A mi me vas a encontrar del lado siempre defendiendo Neuquén», contestó y añadió que cree que «hay que continuar el proyecto de desarrollo de la ciudad».

El intendente destacó el equipo que lo acompaña y afirmó: «Lo voy a acompañar desde el lugar que sea necesario».

En esta línea, también destacó la gestión de Rolando Figueroa en la provincia. «Soy de los que tienen palabra, y también en política», culminó.