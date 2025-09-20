Diputados en tensión: la oposición acelera la reforma de los DNU que inquieta al gobierno de Javier Milei

El oficialismo se preparara para hacer frente a otra batalla en la Cámara de Diputados. Terminada la agenda donde se logró el rechazo a los vetos Javier Milei, la oposición puso en la mira los DNU y buscará esta semana avanzar sobre la reforma que incomoda al Gobierno.

Los bloques opositores buscan acelerar el debate del proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del presidente. El conglomerado compuesto por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, planean poder aprobar el proyecto cuanto antes.

Fuentes cercanas de La Libertad Avanza reconocieron a Noticias Argentinas que este es el único tema que preocupa seriamente al Gobierno ya que esta es una herramienta que le servía ante su falta de fuerzas en Senado y Diputados,

La oposición consiguió un emplazamiento para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento debatan el martes el proyecto sancionado por el Senado y para que el 30 discutan el dictamen respectivo.

Además también tienen intenciones de pedir una sesión especial para el miércoles 1 o el 8 de octubre para tratar la reforma de la Ley 26122, los cambios en el impuesto a los combustibles promovido por los gobernadores, el rechazo al veto sobre ATN y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.

De qué se trata el proyecto que limita el uso de los DNU

El proyecto de ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) tiene como objetivo principal restringir la capacidad del Estado para gobernar por decreto y fortalecer el rol del Congreso Nacional.

La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, busca modificar la Ley 26.122, que es la norma que regula el trámite de los DNU.

Aspectos clave del proyecto