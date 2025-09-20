Diputados en tensión: la oposición acelera la reforma de los DNU que inquieta al gobierno de Javier Milei
Luego de lograr rechazar los vetos de Javier Milei, la oposición puso en la mira la reformas que limita el uso presidencial de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
El oficialismo se preparara para hacer frente a otra batalla en la Cámara de Diputados. Terminada la agenda donde se logró el rechazo a los vetos Javier Milei, la oposición puso en la mira los DNU y buscará esta semana avanzar sobre la reforma que incomoda al Gobierno.
Los bloques opositores buscan acelerar el debate del proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del presidente. El conglomerado compuesto por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, planean poder aprobar el proyecto cuanto antes.
Fuentes cercanas de La Libertad Avanza reconocieron a Noticias Argentinas que este es el único tema que preocupa seriamente al Gobierno ya que esta es una herramienta que le servía ante su falta de fuerzas en Senado y Diputados,
La oposición consiguió un emplazamiento para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento debatan el martes el proyecto sancionado por el Senado y para que el 30 discutan el dictamen respectivo.
Además también tienen intenciones de pedir una sesión especial para el miércoles 1 o el 8 de octubre para tratar la reforma de la Ley 26122, los cambios en el impuesto a los combustibles promovido por los gobernadores, el rechazo al veto sobre ATN y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.
De qué se trata el proyecto que limita el uso de los DNU
El proyecto de ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) tiene como objetivo principal restringir la capacidad del Estado para gobernar por decreto y fortalecer el rol del Congreso Nacional.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, busca modificar la Ley 26.122, que es la norma que regula el trámite de los DNU.
Aspectos clave del proyecto
- Alcance de los DNU: el proyecto establece que cada decreto debe versar sobre una única materia. Esto prohíbe los «mega-DNU» que, como el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, incluyen una gran cantidad de artículos y modificaciones a diversas leyes en un solo texto. Esta medida busca asegurar que cada tema sea tratado de forma individual y no de manera conjunta.
- Plazos de tratamiento: se fija un plazo de 90 días corridos para que el Congreso apruebe o rechace un DNU de manera expresa. ⏰ Actualmente, si el Congreso no lo trata, el DNU queda vigente de manera indefinida.
- Rechazo: el proyecto dispone que el rechazo de un DNU por parte de una sola de las cámaras (Diputados o Senadores) es suficiente para su anulación. Esto difiere de la ley actual, que exige el rechazo de ambas cámaras para que el decreto quede sin efecto.
- Prohibición de reedición: una vez que un DNU es rechazado por el Congreso, el Poder Ejecutivo no podrá dictar un nuevo decreto sobre la misma materia durante el mismo período parlamentario.
