Javier Milei en Córdoba: lanzó la campaña y aseguró que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Javier Milei realizó el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza este viernes en Córdoba. En el acto oficial, el presidente habló de los audios del ex titular de la Agencia de Discapacidad Nacional (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se denuncian presuntas coimas dentro del Gobierno. Además, apuntó contra las críticas a su gestión.

El mandatario abrió la campaña acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«Desde marzo no paran desde el Congreso de la Nación de torpedear los logros de este gobierno que son enormes, muy a pesar de ellos. Como si fuera poco recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones”, sostuvo el jefe de Estado en su discurso.

En este sentido, disparó contra Jorge Rial: “¿O acaso somos tan tontos de dejarnos llevar por las mentiras de chimenteros que le arruinaron la vida a miles de argentinos honestos?».

“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen una condenada con tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional”, sostuvo.

El presidente continuó su discurso de apertura apuntando contra Cristina Kirchner: “Quizás cuando hacen 3 debe ser porque son las 3 causas que le faltan: Los Sauces de Hotesur, el memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción, el choreo más grande en la historia de la humanidad”.

Javier Milei defendió su gestión en el acto en Córdoba

Después de cuestionar a la oposición, Milei ratificó el rumbo de su Gobierno: «Hoy Argentina es uno de los cinco países en el mundo que tiene equilibrio fiscal, pese a la historia y al gobierno que vive torpedeando nuestra política fiscal”.

En este sentido, destacó la política de sanear el Banco Central y frenar la emisión monetaria para que «a mitad del año que viene se haya terminado la inflación».

Asimismo, aseveró que en el mes de abril de 2024 la economía empezó a recuperarse y también lo hicieron los salarios y las jubilaciones.

«Cuando se sinceró la economía del desastre que nos dejó el Gobierno anterior, la pobreza estaba en el 57%. Hoy está en el 30%, salieron de la pobreza 12 millones de argentinos, le cueste a quien le cueste creerlo”, manifestó.

«Dicen que la gente no llega a fin de mes. Bueno, hoy hay 6 millones de argentinos que comen cuando antes no comían», añadió. Luego, indicó que «todavía la situación es complicada» y que aún «hay mucho por hacer».

Por otra parte, resaltó la gestión de Patricia Bullrich frente al ministerio de Seguridad y acotó que cuando asumieron había «9 mil piquetes por año» y que hoy «no hay piquetes en la Argentina».