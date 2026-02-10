Ciclo escolar 2026 en Río Negro: Educación puso en marcha los nuevos cambios en el Nivel Inicial

En Río Negro, Educación puso en marcha la aplicación del Documento Orgánico Marco de la Educación Inicial (DomeiI), una normativa «que tiene como objetivo regular el funcionamiento y la organización de los jardines, reordenar roles docentes y adaptarnos a la baja de matrícula en zonas específicas«, indicaron desde el área a este medio.

Además, indicaron que la medida apunta a reorganizar funciones frente a la baja de matrícula en algunas localidades.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria Silvia Arza explicó que existían más de 280 cargos en análisis de supresión y que la nueva herramienta «permitió redistribuir más de 200 puestos dentro de las mismas instituciones, aunque con nuevas tareas pedagógicas o institucionales», sostuvo la funcionaria.

Sin embargo, desde el gremio docente Unter difundió un pronunciamiento en el que expresó “repudio y profunda preocupación ante el avance del cierre de salas y cargos en el Nivel Inicial en distintas localidades”. El sindicato sostuvo que estas decisiones “constituyen un retroceso en materia educativa” y advirtió por su impacto en las condiciones laborales docentes.

Río Negro impulsa cambios en Nivel Inicial tras la caída de matrícula en los jardines

Desde Educación remarcaron que la reorganización «no implica cierres generalizados de jardines», aunque afirmaron que pueden darse supresiones puntuales de cargos según la realidad de cada localidad.

El argumento central de la reconfiguración es el descenso de la tasa de natalidad. Según datos oficiales mencionados por la funcionaria, en Río Negro los nacidos vivos se redujeron cerca de un 40% entre 2014 y 2023, con impactos desiguales entre ciudades y parajes. En algunas localidades la caída supera el 47%, mientras que en otras es menor llegando al 20%.

“No se cierran jardines. Cada niño o niña que esté en edad de educación obligatoria va a tener su lugar. El análisis tiene que ser situado, porque no todas las localidades presentan la misma realidad demográfica”, afirmó Arza al referirse a los rumores que circularon en las últimas semanas.

La secretaria también remarcó que el documento orgánico fue trabajado durante más de dos años junto a equipos técnicos y con participación gremial. Indicó que la normativa busca dar un marco común a jardines maternales y de infantes, incorporando nuevas figuras pedagógicas y pautas de convivencia institucional.

Desde la organización gremial también señalaron que la baja matrícula “no puede ni debe utilizarse como variable de ajuste”, al considerar que el nivel inicial requiere políticas de fortalecimiento.

El nuevo marco de Educación Inicial permite conformar salas multiedad de 3 y 4 años

Entre las novedades para este ciclo aparece la posibilidad de conformar secciones multiedad, integrando salas de 3 y 4 años cuando no se completa el cupo de inscripción. Desde la cartera educativa indicaron que estas decisiones se evalúan caso por caso y requieren autorización de la Dirección de Educación Inicial.

En relación a la matrícula, la funcionaria precisó que durante 2025 la sala de 4 registró alrededor de 6.500 estudiantes y la sala de 5 unos 7.286, mientras que para este año se proyectan cerca de 6.510 en ese último nivel, una baja cercana a mil alumnos que luego se reflejaría en primer grado.

“Por eso está regulado también en el DOMEI el ingreso de niños de 3 años a las salas, que se convertirían en multiedad porque tendrían 3 y 4. Como no se completan secciones de 4 años, ahí es donde se daría ingreso a sala de 3, siempre con trabajo de supervisión y autorización de la Dirección de Educación Inicial”, explicó Arza.

“Probablemente tengamos la oportunidad de aumentar la matrícula en sala de 3. Esto tiene un sentido pedagógico muy importante porque estamos hablando de poder escolarizar niños un año antes de la obligatoriedad que marca la ley”, agregó.

Los datos finales de inscripción se conocerán en marzo, cuando cada institución educativa migre su información anual al sistema provincial. Hasta ese momento, los registros continúan en proceso de actualización administrativa.

Por otro lado, ayer la seccional de Unter Roca se concentró en el Consejo de Educación para presentar una nota firmada por 356 familias y docentes pidiendo la apertura de las salas de 3 y «la garantía de la calidad educativa en todos los niveles».

Además, la central de Unter reclamó instancias de diálogo con el Gobierno provincial y se declararon en estado de alerta ante eventuales supresiones.

En cuanto al calendario escolar, el ciclo lectivo comenzará el 18 de febrero para instituciones con período receso invernal extendido y el 2 de marzo para el período común, que concentra a la mayoría de las escuelas.