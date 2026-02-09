Weretilneck envió a la Legislatura la ley con cambios en el organigrama

El gobernador Alberto Weretilneck presentó el proyecto de ley con la reestructuración del organigrama de Gobierno y la creación de una nueva secretaría de Estado que agrupará Juventud, Deporte y Cultura.

Los cambios en el esquema político del Gobierno -con acuerdo general de ministros- se conocen desde hace un tiempo, pero este lunes el mandatario elevó el proyecto de ley que busca ser aprobado por la Legislatura.

Con la nueva estructura, el Gobierno crea un área de Juventud con rango ministerial desdoblando junto a ella dos carteras que estaban bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Humano, como Deporte y Cultura, previéndose que la conducción estará al mando de Nahuel Astutti.

Para el Gobierno ese cambio “busca darle un fuerte protagonismo a la juventud, creando un ámbito específico para impulsar políticas públicas integrales que acompañen su desarrollo, inclusión y participación activa en la comunidad, con eje en la formación, el empleo y los espacios de encuentro”.

Se destacó que no se crean nuevas estructuras ni cargos, solo se trata de un “ordenamiento y readecuación de los recursos y organismos existentes”.

La nueva secretaría de Estado, con rango ministerial, será un “ámbito específico para el diseño, planificación y articulación de acciones vinculadas a juventudes, con un enfoque transversal, territorial, federal y participativo”.

Otras modificaciones en los ministerios

El Gabinete además dejará al ministerio de Desarrollo Humano, que conduce el barilochense Juan Pablo Muena, con el objetivo específico de “dotar de mayor especialización y claridad funcional a las políticas sociales, permitiendo una gestión más focalizada y eficaz en cada ámbito de intervención”.

En el ministerio de Gobierno también habrá modificaciones porque pasará a denominarse ministerio de Gobierno y Trabajo, “concentrando sus funciones en materias institucionales, políticas y laborales”.

La secretaría de Turismo -aún acéfala-, que dependía de ese ministerio que desde comienzos de febrero lidera Agustín Ríos, pasará a la órbita del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, “por su carácter estratégico como generadora de empleo, inversión y desarrollo territorial”, fundamentó la administración de Weretilneck en el proyecto.

También se incorpora a la ley de Ministerios la normativa vinculada a la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR); se integra la secretaría de Estado de Planificación y Asuntos Estratégicos al ministerio de Modernización; y se amplían las competencias de la secretaría de Energía y Ambiente, sumando nuevas funciones vinculadas a políticas eléctricas, hidrocarburíferas y mineras.