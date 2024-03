DNU de Milei: «Todavía está el diálogo abierto», afirmó Cervi

El Senado rechazó el DNU 70/23, pero aún sigue vigente. Deberá tratarse y rechazarse en la Cámara de Baja para que deje de regir. «Los senadores lo voltearon sabiendo que no caía, que nos tocaba la responsabilidad a nosotros y, con esa responsabilidad, vamos a abrir la discusión», señaló el diputado nacional por Neuquén por el bloque de la UCR, Pablo Cervi.

En conversación con RÍO NEGRO RADIO, no se atrevió a decidir «por sí o por no» y planteó que «todavía está el diálogo abierto y las instancias para poder construir entendimientos». Pero para que llegue al recinto, hay que lograr quórum. «Entiendo que hoy no se estaría dando o no lo tendrían, porque sino ya se hubieran pedido la sesión», observó.

Para Cervi, lo adecuado sería tratar los puntos por separado con «leyes espejo», pues será difícil entablar acuerdos para aprobarlo completo. «Ayer hubo un nuevo fallo sobre la derogación de la Ley de Tierras. Hay algunos capítulos que están cuestionados dentro del DNU. El planteo desde la UCR es que, justamente se traten por ley estos tema tan importantes, lo ideal es que se dé la discusión, se generen los consensos porque son leyes que deberían fijar el rumbo de acá a mediano o largo plazo y, si es por DNU, dentro de 4 años hay un nuevo gobierno y podría cambiarlo», remarcó.

Sin embargo, en el tratamiento de los decretos no está contemplada la posibilidad de votar punto por punto. «Sí se puede hacer con un cambio de reglamento de cómo se tratan los DNU y, a partir de ahí, poder sacar alguna cuestión conflictiva dentro del DNU», explicó el diputado nacional.

Para Cervi la nueva Ley Ómnibus «es una trafic»

Otro de los temas en discusión dentro de Diputados es la nueva Ley Ómnibus. «Lo que estaría planteando el gobierno es un nuevo proyecto de ley, así que tendría que comenzar de cero el tratamiento. Pero hay cosas que ya se han ido discutiendo, así que algunos consensos se habían logrado y entiendo que eso facilitará el tratamiento», señaló el legislador de la UCR.

Valoró las modificaciones, sobre todo la reducción de «la delegación de facultades, donde en la ley original se preveía 11 ítems y ahora se acotó a cuatro, lo que hace energía, lo que hace economía, la emergencia fiscal». Además, mencionó que, «en lo que hace a privatizaciones», se achicó «el núcleo de las empresas.

Cervi sostuvo que la nueva Ley Ómnibus «en realidad es una trafic», ya que de 600 artículos se pasó a 300. «Creo que fueron muy ambiciosos en el planteo inicial y había cuestiones que, de alguna manera, estaban redactados por algún grupo de personas que, inclusive, respondían a una serie de intereses. Ahora, con la nueva versión, se ve que han escuchado», destacó.

Cervi cuestionó «la timba financiera»

Si bien el diputado se mostró dispuesto al diálogo y a colaborar con darle las herramientas necesarias al gobierno, reprochó la perspectiva económica que tomó el país. «Vemos que hay una visión, tanto del ministro de Economía como del presidente, muy financiera. Hoy quienes están ganando gran cantidad de dinero son los bancos y aquellos que apuestan a los bonos. Los bonos han tenido una rentabilidad en dólares increíble. La timba financiera está más activa que nunca», afirmó el diputado radical.

Y egregó: «No así aquellos que producen, que no están recibiendo inversiones o todavía están lentas las inversiones que hacen a lo productivo y la creación de empleo. Creo que es el gran desafío que tenemos por delante, sobre todo si de alguna manera se quiere reducir la cantidad de empleo en el Estado, hay que generarlo en lo privado porque sino que va a hacer toda esa gente.

