Dólar blue: el aumento “no tiene nada que ver con los precios”, aseguró el Gobierno

En medio de la suba del dólar blue el gobierno intentó calmar los ánimos ya que esto suele impactar siempre en los precios.

Tanto el paralelo como los financieros parecen haber dejado atrás la tranquilidad de los últimos meses, en medio de las tensiones políticas y la falta de incentivos para los depósitos bancarios en pesos. Ayer, de hecho, la cotización del paralelo alcanzó su precio más elevado desde el 25 de enero y cerró a $1230, con un incremento del 4,25%.

Y, como casi siempre, cuando la cotización de los dólares alternativos comienzan a moverse, esto suele trasladarse a los precios de la economía cotidiana. Sin embargo, el Gobierno descartó de plano hoy esa posibilidad, y hasta minimizó las fluctuaciones.

“La cotización estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo. No hay razón alguna para que esto tenga alguna implicación en precios más allá del proceso inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina”, afirmó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado en su habitual conferencia de prensa si el Gobierno está alerta ante un posible impacto en la inflación.

Enseguida, el portavoz ratificó esa idea: “Para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver la cotización del dólar financiero o el dólar blue con los precios, lo que no quita que la dinámica de precios esté en números altos pero que nada tiene que ver con esto. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación. Así que efectivamente no hay relación entre una y otra”.

Al cierre de la jornada financiera de ayer, la divisa informal acumulaba un alza de 190 pesos o 18,3% en mayo, por encima de la inflación estimada. Con un dólar mayorista en los 889 pesos la brecha cambiaria alcanzaba el 38,4%, la más amplia desde el 7 de febrero de 2024 (40,9%). La suba reciente también se trasladó a los dólares financieros, con un “contado con liquidación” otra vez en los $1.200, un máximo desde el 9 de febrero. En la apertura de hoy, la cotización del libre volvía a subir y llegaba a los $1240.

Con información de Infobae