Dos espacios políticos se reordenan luego de las elecciones en Neuquén: primeros avisos para 2027

Dos espacios políticos de Neuquén se reunieron durante el fin de semana para repasar lo que ocurrió en las elecciones de octubre, delinear los próximos pasos a seguir y definir, en la medida de lo posible, una estrategia para 2027, cuando se vuelvan a elegir cargos ejecutivos.

Por un lado, Peronismo para la Victoria, una de las agrupaciones que integran al Partido Justicialista (PJ), convocó este sábado a sus principales dirigentes, en un encuentro que se desarrolló en la sede el gremio La Bancaria en la capital provincial.

Estuvieron presentes la excandidata a diputada nacional de Fuerza Patria, Beatriz Gentile; el senador nacional, Oscar Parrilli, y la diputada provincial, Lorena Parrilli. Las partes analizaron el presente del espacio, ubicado en un distante tercer lugar en las legislativas, y el proceso de elecciones internas que se desarrollará el próximo año.

A su vez, Carlos Quintriqueo reunió a los militantes de su partido, Más por Neuquén, en un acto que organizó en un predio de ATE en Plottier.

El excandidato a senador, que fue el cuarto más votado en su categoría en octubre pasado, agradeció el acompañamiento recibido y llamó a definir «metas de trabajo» camino al 2027.

Movimientos en el peronismo de Neuquén: el objetivo de un «espacio sólido»

De acuerdo al comunicado que difundieron desde la organización, la entrevista de los dirigentes peronistas tuvo como finalidad «hacer un análisis general y acordar agenda para los próximos meses«.

Una de las principales oradoras fue Gentile. La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) convocó a lograr un «espacio sólido», que invite «a todos los que de alguna u otra manera coincidimos en construir una alternativa para el 2027, para gobernar la provincia y volver a ganar el país».

«Estamos seguros que este espacio del peronismo es una herramienta para reconstruir junto a otros espacios el Movimiento Nacional. Queremos un peronismo que recupere sus banderas históricas, la Justicia Social, la Soberanía política y la Independencia económica, es por eso que estamos trabajando para poder ser una alternativa seria para nuestros afiliados y competir en las próximas elecciones internas”, adelantó la expostulante.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, la idea de competir por la conducción partidaria «está tomada» por este sector. Los mandatos actuales fueron prorrogados hasta marzo del año que viene, para normalizar el partido luego de la intimación que efectuó la jueza federal Carolina Pandolfi para que se realicen elecciones internas.

El encuentro no contó con la participación de la actual senadora y excandidata, Silvia Sapag. Su mandato vencerá el 10 de diciembre, al igual que el de Oscar Parrilli.

Más por Neuquén y el camino hacia 2027

Este sábado también se reunió Más por Neuquén, el partido que preside el secretario general de ATE en la provincia, Carlos Quintriqueo.

El dirigente sindical habló ante la militancia en un evento organizado en un predio que el gremio estatal tiene en Plottier, con la presencia de más de 500 referentes y militantes, según indicaron desde la agrupación.

Más por Neuquén se reunió el sábado en Plottier. Foto: gentileza.

Al tomar la palabra, agradeció el acompañamiento y la presencia «de cada referente y militante que sostiene este proyecto».

Aseguró que el «desarrollo territorial» de Más por Neuquén lo tienen «muy pocas fuerzas», ya que está presente «en todos lados», a diferencia de otros sectores que «concentran su núcleo en el sur o en la capital».

Quintriqueo resaltó la importancia de definir «metas de trabajo desde ahora hasta el 2027″. “En cada pueblo, en cada ciudad, debemos impulsar una línea de trabajo que sea adaptable a cada localidad, respetando la identidad y las necesidades de los neuquinos y neuquinas», añadió.

El referente de ATE viene de ser noticia la semana pasada por la negociación paritaria con el Gobierno, donde se ofreció un esquema de actualización salarial que abandonaría el actual sistema de incrementos trimestrales por IPC.