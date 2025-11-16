Crédito del Banco Mundial: el paquete de rutas que Neuquén espera asfaltar con los recursos

La Legislatura de Neuquén aprobó esta semana dos nuevas solicitudes de crédito externo del Gobierno provincial. Uno de ellas fue gestionada a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), institución que forma parte del grupo del Banco Mundial, y se utilizará en buena medida para asfaltar tres rutas del interior neuquino.

El préstamo fue explicado en comisión por el ministro de Economía, Guillermo Koenig. En el recinto, los encargados de hacerlo fueron el jefe del bloque oficialista, Ernesto Novoa (Comunidad), y el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez.

De acuerdo a lo que se precisó en ambas instancias, el endeudamiento se solicitó por 150 millones de dólares, con una tasa de interés promedio inferior al 6% y un plazo de gracia para empezar a pagarlo de hasta siete años.

Crédito con el Banco Mundial: las rutas de Neuquén incluidas en el financiamiento

La mayor porción de los recursos (alrededor de 110 millones de dólares) se destinará en proyectos de pavimentación de caminos. Se trata de la Ruta Provincial 65, entre Villa Traful y la Ruta Nacional 237; la Ruta Provincial 54, entre Manzano Amargo y Varvarco; y la Ruta Nacional 63, entre Villa Meliquina y la Ruta Nacional 40.

Alrededor de 1,5 millones de dólares, en tanto, fueron apartados para financiar el proyecto ejecutivo para asfaltar el camino que llegua hasta el paso Pichachén, con la localidad de Guañacos como punto de partida.

Bermúdez, al pedir apoyo para el proyecto que finalmente se aprobó por mayoría, destacó la decisión del Ejecutivo neuquino de «realizar obras que tienen que ver con el desarrollo de la provincia«, tanto para el traslado de personas como para la circulación de bienes, mercancías y producción entre distintas zonas, que «pueden explotar turísticamente» una vez que culminen los trabajos.

La Ruta 65 que va a Traful ya tiene un tramo en obra, desde la Ruta Nacional 40 hasta la villa cordillerana. El sector sin pavimentar, que nace en el paraje Confluencia sobre la Ruta 237, tiene una extensión aproximada de 30 kilómetros.

Por su parte, tanto la Ruta 63 como la 54 recorren trayectos de casi 20 kilómetros, ambos en entornos plenamente cordilleranos.

Crédito con el Banco Mundial: cómo se entregarán los desembolsos

El legislador del PRO resaltó que el crédito comprometido se entregará en etapas, la primera de ellas prevista para el año que viene. Los desembolsos se ejecutarán a medida que se presenten los certificados de obra, «lo que le da una garantía al destino de los fondos», comentó.

Analizó que estas iniciativas van a generar «desarrollo» y mencionó la posibilidad de asfaltar, más adelante, la ruta que llega hasta el paso Pichachén. «Nos conecta con uno de los lugares más poblados de Chile», indicó.

Además de las obras de conectividad, el préstamo también se utilizará para infraestructura turística, de agua y saneamiento, y fortalecimiento institucional.