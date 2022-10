Dos independientes y un gremialista: la lista candidatos a diputados que presentó Koopmann

El precandidato a gobernador por el Movimiento Popular Neuquino, Marcos Koopmann, presentó esta tarde su fórmula y la lista de diputados con la que se presentará en la interna del partido, el 13 de noviembre. La nómina contiene algunos de los nombres que se habían anticipado, un histórico dirigente gremial y dos independientes. A horas de que cierre el plazo legal para llevar las postulaciones, todo indica que la Azul no tendrá competencia y que el actual vice será ratificado como el representante del oficialismo en las elecciones del 2023.

El sector Azul junto al Azul y Blanco que será su aliado en la interna llegaron pasadas las 15 a la Junta de Gobierno de Olascoaga 1002 con decenas de militantes. Además de las candidaturas, la presentación incluyó la entrega de cerca de 55.000 avales que fueron recibidos por la vicepresidenta e integrante de la junta electoral, Gloria Sifuentes.

Koopmann se mostró junto a quien será su compañera de lista, Ana Pechen, la primera postulante a diputada, Daniela Rucci, y el intendente Mariano Gaido. Este último llevará a su actual secretaria de Capacitación, María Pasqualini, como primera concejal.

Entre la multitud también estuvo el exgobernador y líder de los azules, Jorge Sapag, y los dirigentes petroleros y referentes de los azules y blancos, Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci.

Afuera se montó hasta un escenario en el que hablaron los principales representantes del partido. «Hemos tenido diferencias que las hemos dirimido en algunas oportunidades con el voto de las compañeras y compañeros. Hemos ganado y hemos perdido, pero siempre dentro del MPN porque no nos fuimos a ningún lado», dijo Pereyra en alusión al diputado Rolando Figueroa.

En similar tono, Sapag aseguró: «esta elección, que era la más importante de la historia del MPN, la hemos ganado porque estamos presentes y los demás no se han presentado». «No se puede ser y no ser a la vez del MPN: o se es o no se es», cuestionó.

Los 35 nombres para la Legislatura

La lista de 35 precandidatos titulares a diputados está encabezada por Daniela Rucci, actual presidenta del Concejo Deliberante de Rincón de los Sauces e hija del secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci.

En segundo lugar se ubicó a Claudio Domímguez, quien no buscará continuar como concejal en Neuquén capital (había asumido el año pasado).

El tercer y cuarto puesto quedaron para Ludmila Gaitán, actual diputada, y Gerardo Gutiérrez, hermano del gobernador y funcionario municipal.

Entre las sorpresas, figura Ramón Fernández, un histórico dirigente del Centro de Empleados de Comercio de la provincia. También hay dos independientes: Paola Eva Cabeza de Cutral Co-Plaza Huincul y María Belén Aragón de Zapala.