Dudas y certezas de cara a las elecciones municipales de Cipolletti

En pleno año electoral los partidos de Juntos por el Cambios, Juntos Somos Río Negro, y el Frente de Todos mantienen discretamente los nombres de quiénes serán los candidatos a la intendencia de Cipolletti. Muchos nombres circulan en el ambiente, pero ninguno está definido.

Juntos por el cambio o la coalición conformada entre el PRO, la UCR y la CC-ARI «Cambia Río Negro» en Cipolletti aún no presentó a su candidato. Hay rumores acerca de que el diputado y precandidato a gobernador, Aníbal Tortoriello no tiene postulantes en la ciudad, pero hoy desmintió esta situación y expresó que “hace tres meses tienen tres candidatos, pero no está definido cuál será el elegido”.

Por el momento el diputado se mantiene reservado con los nombres de las tres personas, según comunicó el nombre no se hará público hasta terminar de tejer alianzas que sean representativas para la ciudad.

Desde el lado del peronismo en Cipolletti la interna se mantiene latente. Con las elecciones en puerta, los partidos continúan divididos. Este año el Frente Renovador en la ciudad se sumará a la lista liderada entre el exgobernador Alberto Weretilneck y el senador Martín Doñate, y formarán parte de la alianza “Nos une Río Negro”.

El referente del Frente Renovador y actual concejal de Cipolletti, Horacio Pierucci manifestó que ante este acuerdo no se presentará como candidato a la intendencia, ya que el partido tiene un candidato en la ciudad.

La alianza entre Juntos Somos Río Negro (JSRN) y PJ- “Nos une Río Negro” está integrada también por el partido Nuevo Encuentro. En los comicios, en el tramo superior figurará la fórmula de Weretilneck-Pedro Pesatti, de JSRN que se presentará en las elecciones del próximo 16 de abril.

En Cipolletti, Juntos Somos Río Negro tampoco informó quien será el candidato en la ciudad, sin embargo, el actual intendente del oficialismo provincial, Claudio Di Tella ya anunció que no buscará reelección.

Cada vez está más consolidado que Rodrigo Buteler será el candidato de JSRN, pero por el momento decidió no dialogar con la prensa y recorrer diferentes sectores de la ciudad escuchando los reclamos de vecinos y diferentes sectores.