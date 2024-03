Duro golpe al DNU de Milei: se define en Diputados o la Corte

El Senado rechazó ayer la piedra fundacional de la gestión de Javier Milei, el DNU 70/23, y el Gobierno nacional entra una crisis de consecuencias impredecibles a tres meses de su asunción. El “megadecreto” recibió 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones, y ahora su suerte depende de la Cámara de Diputados o de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El DNU, que impactó en la vida cotidiana de los argentinos con medidas como la derogación de la ley de alquileres y la liberación de las cuotas de la medicina prepaga, fue desaprobado por Unión por la Patria, los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco; y un amplio grupo de fuerzas provinciales, sobre todo de la Patagonia.

Para que la medida de 366 artículos quede anulada definitivamente, deberá ser rechazada en Diputados, o bien en la Corte. En ambos casos, el final está abierto. El titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, afirmó esta semana que esperan que sea la política la que resuelva los conflictos.

El rechazo del decreto no solo debilita al Gobierno sino que promete ahondar aún más la interna entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, en una jugada de alto riesgo, decidió cumplir con el reglamento y someter la medida a una votación con un final prácticamente cantado.

Las presiones bajaron desde la Casa Rosada durante toda la sesión. No fueron solo palabras, sino también gestos: este mismo jueves llegó a manos de los legisladores un borrador de la nueva “ley bases”, cuya aprobación es la condición que puso Milei de cara a la firma del Pacto de Mayo.

Rechazo al DNU: el rol de los gobernadores patagónicos

A pesar de estas señales, la liga de gobernadores patagónicos jugó fuerte y fue clave para el resultado. Votaron en contra Edith Terenzi por el chubutense Ignacio “Nacho” Torres; Lucila Crexell en nombre del neuquino Rolando Figueroa; Mónica Silva por el rionegrino Alberto Weretilneck; y José Carambia y Natalia Gadano por el santacruceño Claudio Vidal.

Esos votos se sumaron al rechazo de los 33 integrantes de Unión por la Patria, los radicales Lousteau y Blanco; el correntino Carlos “Camau” Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider.

En cambio, votaron a favor seis de los siete integrantes de La Libertad Avanza (el puntano Bartolomé Abdala se ausentó por la muerte de su esposa); los seis del PRO, con Luis Juez a la cabeza; 11 de los 13 radicales; la tucumana Beatriz Ávila; el salteño Juan Carlos Romero; y la chubutense Andrea Cristina.

La representante del gobernador cordobés Martín Llaryora, Alejandra Vigo, se abstuvo. Argumentó que “es muy importante darle esta herramienta al presidente” pero a su vez “es imposible votarla a libro cerrado” por la cantidad de reformas que contiene (deroga y modifica unas 300 leyes). Las otras tres abstenciones fueron del titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad; y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut en representación del gobernador Hugo Passalacqua.

El enojo de Milei

A lo largo de la jornada, Milei compartió en redes sociales publicaciones lapidarias contra los senadores que no acompañaron, en especial Lousteau y los patagónicos, que jugaron en bloque contra el Gobierno nacional.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentaron bajarle el tono a la interna con Villarruel.

Francos sostuvo que la vicepresidenta “podía haber evitado la sesión”, pero al mismo tiempo descartó que hubiera alguna “intención de dañar al Gobierno”. “No veo segundas intenciones. Tal vez haya sido un error ceder a esa presión, no más que eso”, afirmó . Por su parte, Adorni se mostró “sorprendido” por “la mala lectura que hubo del comunicado” de la Oficina del Presidente, y aclaró: “Fue un comunicado contra toda la casta política. Desconocemos por qué se hizo una lectura desacertada y se lo relacionó con un mensaje a la vicepresidente”.

En un último intento de salvataje, el oficialismo pidió postergar por 20 días el tratamiento del decreto. “Los gobernadores están cerca de cerrar un pacto. Es inapropiado en este momento empezar a tratar este DNU”, sostuvo el jefe de la bancada, Ezequiel Atauche. No obstante, la moción fue rechazada con 41 votos en contra y 30 a favor.

Las críticas y apoyos

Las críticas al decreto se multiplicaron en Unión por la Patria. “Este DNU es a todas luces inconstitucional, no solamente por arrogarse el Poder Ejecutivo facultades legislativas, sino también porque viola y vicia en lo sustancial y en lo formal el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. Estamos ante un abuso atroz de derecho del Ejecutivo”, denunció la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Los rojos en el tablero mostraron al kirchnerismo votando junto a Lousteau, quien de esa manera echó más leña a la interna radical. El presidente del partido puso fin a las especulaciones apenas inició su discurso: “Voy a votar en contra del DNU, y la razón es sencilla: es inconstitucional, y eso es lo único que debemos evaluar”. “No lo digo yo: lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina, desde (Daniel) Sabsay a (Ricardo) Ramírez Calvo, un jurista que asesoró a (Federico) Sturzenegger”, argumentó Lousteau .

El otro radical que votó en contra fue el fueguino Blanco, aunque aclaró: “No estoy votando con el kirchnerismo, como muchos dicen. En todo caso el kirchnerismo, que ahora descubrió la Constitución y las leyes, estará votando conmigo”.

En la vereda opuesta, el exgobernador mendocino Rodolfo Suárez expresó su apoyo en nombre de su sucesor, Alfredo Cornejo: “Que este Senado rechace el DNU va a tener serias consecuencias en la economía argentina y repercusión internacional; es una piedra, es un obstáculo para este gobierno, y creo que debemos tener responsabilidad”.

En tanto, el jefe del bloque PRO, Luis Juez, justificó: “Yo no tengo nada que ver con este gobierno, pero entiendo que la gente se expresó y le depositó confianza para que lleve adelante un mandato”. También le envió un sugestivo mensaje a Villarruel: “Le agradezco que haya convocado esta sesión a pesar de los aprietes. Se puede perder, pero lo que no se puede perder es la autoridad moral”.

La vicepresidenta mostró su “compromiso inclaudicable” con Milei, y con la Argentina, luego de la caída del DNU en la Cámara alta. “ Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos”, expresó en un video. “Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, sostuvo. Pero advirtió: “no hay gobierno sin institucionalidad”, advirtió.



El Gobierno puso en duda el pacto de Mayo, pero confía en Diputados

El Gobierno tuvo una dura reacción el revés con el DNU, poniendo en duda el pacto de Mayo. “Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente”, señala el comunicado.

“La misma Cámara que ha habilitado casi 500 DNU del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a solo 3 meses de su asunción. Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos”, completa.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que en Diputados será diferente. “Hay otros números ahí, tenemos serias chances de sostener el DNU”, evaluó a TN. “Es un viaje de varias estaciones”, planteó.