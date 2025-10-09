Allanamientos en la casa de José Luis Espert por la causa que investiga el presunto lavado de dinero

La casa del diputado nacional José Luis Espert está siendo allanada por las vinculaciones con el empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado y la transferencia de 200.000 dólares a la cuenta del funcionario oficialista.

Este jueves la Justicia ordenó allanamientos en la casa de José Luis Espert, en Beccar, en plena investigación por la causa que investiga el presunto lavado de dinero y su vínculo con «Fred» Machado, el empresario acusado de narcotráfico.

El juez Lino Mirabelli, de San Isidro, fue quien ordenó las medidas judiciales contra Espert. La causa, que investiga el presunto delito de lavado de dinero, se inició a partir de una denuncia formulada días atrás por el dirigente político Juan Grabois.

José Luis Espert pidió que su causa sea trasladada a Comodoro Py

José Luis Espert ha solicitado que la causa que se tramita en San Isidro, donde fue imputado por lavado de activos a raíz de la transferencia millonaria que le hizo «Fred» Machado, sea trasladada a la justicia de Comodoro Py.

El economista también está siendo investigado en relación con los 36 vuelos que realizó en aviones pertenecientes a Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue recientemente confirmada por la Corte Suprema.

La investigación original era más amplia, por lavado de activos en el marco de la campaña presidencial 2019, pero luego se avanzó sobre los vuelos. Fuentes judiciales confirmaron que el juez Marcelo Martínez de Giorgi a cargo de la causa de los vuelos ya pidió “la certificación de la causa que tramita en San Isidro, para poder resolver”.

«La causa de los vuelos la lleva adelante el juez Martínez de Giorgi, mientras la investigación por la transferencia de 200 mil dólares está a cargo del juez de San Isidro Lino Mirabelli», indicó Ámbito. La Cámara de Diputados aprobó anoche el pedido del juez Mirabelli para realizar medidas contra Espert.