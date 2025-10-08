Allanaron la casa de «Fred» Machado y hallaron un contrato por un millón de dólares con José Luis Espert

Hoy se realizaron allanamientos en la casa de "Fred" Machado en Viedma por la causa que vincula a José Luis Espert. (Foto: Diario RÍO NEGRO)

Durante el operativo en el que la Policía Federal detuvo a Federico «Fred» Machado en su vivienda de Viedma, los agentes hallaron en un tacho de basura una copia rota y parcialmente quemada del contrato de un millón de dólares que el empresario había firmado con el diputado José Luis Espert.

El documento, ahora bajo resguardo del Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, lleva las firmas de ambos y la certificación de un abogado porteño. Dos fuentes oficiales confirmaron a La Nación, que el hallazgo ocurrió durante un allanamiento ordenado en simultáneo con la detención del empresario, en el marco de la causa que investiga los pagos de Machado al diputado liberal.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por el dirigente peronista Juan Grabois, que derivó en la imputación de Espert por parte del fiscal federal Fernando Domínguez. El fiscal pidió medidas de prueba sobre los movimientos financieros del legislador y la revisión de sus cuentas bancarias.

Machado, bajo custodia y con extradición en trámite

Hasta este martes, Machado cumplía prisión domiciliaria en una vivienda familiar en la capital rionegrina, monitoreado con una tobillera electrónica. La Corte Suprema había avalado su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Ante el riesgo de fuga o autolesión, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, dispuso su traslado a un destacamento.

La Cancillería argentina informó que no se opondrá a la entrega, aunque el proceso formal todavía debe completarse. Una vez ratificada la decisión, Estados Unidos deberá enviar a través de Interpol la «hoja de ruta» del operativo, con un plazo de 30 días para concretar el traslado, que podría realizarse desde Viedma, Esquel o Buenos Aires.

Crece la causa contra Espert: la Justicia halló el contrato con Machado durante un allanamiento. Foto: gentileza.

El contrato del millón

El documento encontrado está fechado el 7 de junio de 2019, quince días antes de que Espert se lanzara oficialmente como candidato a presidente. Se trataba de un acuerdo de «locación de servicios» entre el diputado y la firma guatemalteca Minas del Pueblo, propiedad de Machado.

El contrato estipulaba un pago inicial de US$100.000 al momento de la firma y nueve cuotas mensuales consecutivas de igual monto hasta completar el millón. Según el texto, Espert debía realizar «un análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años».

En 2019, Machado financió parte de la campaña de Espert con vuelos privados —la Justicia detectó al menos 36— y una camioneta. En los últimos días, el propio diputado reconoció haber recibido US$200.000 de la empresa Minas del Pueblo en 2020, aunque negó que se tratara de un pago vinculado a su candidatura presidencial.

La versión de José Luis Espert

El legislador sostuvo que su vínculo con Machado fue profesional y posterior a la campaña. Dijo haber aceptado un contrato como economista asesor de la empresa minera para reestructurar su deuda. Sin embargo, el texto hallado contradice parcialmente esa versión, al establecer que los pagos comenzarían en junio de 2019, cuando Espert ya era precandidato.

El documento, redactado con términos inusuales y algunos pasajes en primera persona, también fijaba «pautas de refinanciación» y estrategias empresariales que coincidían con expresiones utilizadas públicamente por Machado.