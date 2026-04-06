El Gobierno oficializó anticipos financieros por $400.000 millones para doce provincias

A través del Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional formalizó la entrega de adelantos financieros a una docena de jurisdicciones.

La medida dispone de un monto total de hasta $400.000 millones destinados a cubrir desequilibrios financieros temporales en las cuentas provinciales, en un contexto de retracción de la recaudación nacional.

Los fondos, otorgados bajo el concepto de adelantos de coparticipación federal, deberán ser reintegrados dentro del presente ejercicio fiscal.

Las provincias beneficiarias son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Condiciones técnicas y mecanismo de devolución

La normativa establece que la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía, determinará la suma específica para cada distrito basándose en su capacidad de repago y su participación en la masa de impuestos coparticipables.

El esquema de asistencia financiera contempla las siguientes condiciones:

Devolución: se realizarán retenciones automáticas sobre los fondos que cada provincia recibe habitualmente por coparticipación federal.

se realizarán retenciones automáticas sobre los fondos que cada provincia recibe habitualmente por coparticipación federal. Costo financiero: los adelantos devengarán intereses calculados sobre una Tasa Fija Nominal Anual del 15% .

los adelantos devengarán intereses calculados sobre una . Requisito legal: para acceder al beneficio, los gobernadores debieron autorizar previamente al Gobierno Nacional a ejecutar las deducciones de manera directa sobre sus cuentas de coparticipación.

Contexto económico y articulación política

La implementación de estos anticipos es coordinada por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de Economía, Luis Caputo. La medida busca dar respuesta a la caída de la recaudación que afecta a las administraciones provinciales, la cual registra ocho meses consecutivos de descenso en términos reales.

Según estimaciones técnicas, el bache financiero de las provincias asciende a un billón de pesos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que ha generado dificultades para el cierre de paritarias locales en diversos distritos.

El nuevo decreto introdujo una modificación sobre el Decreto 922/25, que originalmente establecía condiciones específicas para la provincia de Entre Ríos. El objetivo de este cambio fue unificar los criterios financieros y equiparar la tasa de interés aplicable para todas las jurisdicciones que operen bajo este esquema de asistencia extraordinaria.