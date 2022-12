El Centro Ambiental y el gas del barrio Vidriera, obras millonarias que llegan a Allen

La inversión para la construcción en Allen del Centro Ambiental Regional, en el marco del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), será de 77 millones de dólares y la licitación se espera para los próximos días. Así lo adelantó la intendenta de la ciudad, Liliana Martín, afirmando que el financiamiento internacional ya está garantizado y que el proceso se encuentra en la etapa final de armado de los pliegos.

La adjudicación y la ejecución estará en manos del gobierno nacional, que a mediados de este año hizo la consulta pública obligatoria, antes de convocar a las empresas interesadas en desarrollar la iniciativa.

La jefa comunal brindó los detalles en el marco de otro anuncio público, porque el municipio firmó ayer el convenio con Nación, para licitar desde la administración local la obra de gas para el barrio Vidriera.

Esta novedad ya está en conocimiento de los vecinos, porque Martín recorrió la zona días atrás para contarles que, después de tantos años de espera, finalmente se consiguió el aval y los fondos para llevar ese servicio básico al sector situado en proximidades de las vías del ferrocarril y a escasos metros de la Ruta Provincial 65.

Martín recordó que el barrio Vidriera aún no tiene mensura, porque la expropiación definida en el 2004 todavía se mantiene en juicio.

“Nunca se pudo avanzar con la obra de gas. El año pasado se nos permitió presentar el proyecto en la oficina de Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares). Nos costó mucho convencer a Camuzzi y al gobierno nacional sobre que este barrio es particular, pero lo logramos”, indicó la mandataria.

La licitación se realizaría entre febrero o marzo del 2023, luego de ingresen los fondos nacionales para garantizar el anticipo de obra a la firma que resulte adjudicada.

Con respecto al proyecto ambiental, Martín sostuvo en diálogo con RÍO NEGRO que “tenemos ya el financiamiento” y “sale la licitación ahora, del primer clip de financiamiento del BID, que es por 77 millones de dólares”.

El Centro Ambiental Regional es una adaptación dentro del proyecto Girsu, que preveía para Allen inicialmente un relleno sanitario.

“En el 2021 empezamos a trabajar muy fuerte con Nación en el cambio de dirección del proyecto y trabajar en un centro ambiental. Es un centro ambiental regional con tratamiento de residuos. Cada municipio “Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Cinco Salto, Campo Grande y Contralmirante Cordero) tendrá una pequeña planta para el tratamiento diferenciado y en menor cantidad. Y hay una planta importante de transferencia en Cipolletti. Todos llevan a esa planta de Cipolletti y desde ahí sale a Allen”, explicó la jefa comunal.

“Creemos que entre diciembre y enero estará saliendo la licitación”, se esperanzó.

La intendenta recorrió el barrio Vidriera, para anunciar casa por casa la obra de gas.

La fecha de elecciones en Allen

Definir la fecha de elecciones no es potestad del intendente en Allen. Por Carta Orgánica, esa potestad está reservada para el Concejo Deliberante. No obstante esa formalidad, la intendenta Liliana Martín cree que la ciudad renovará sus autoridades municipales el mismo día que se realicen las elecciones provinciales.

¿Y buscará la reelección? -le preguntó RÍO NEGRO a la mandataria.

“Ganas no me faltan. Primero, porque en estos períodos cortos de cuatro años, quedan muchas cosas por realizar, sobre todo con este año y medio de freezer por la pandemia”, respondió.

En ese sentido, Martín abordó uno de los proyectos principales de su gestión, asegurando que “no hay garantía para la ejecución del Master Plan que no seamos nosotros”.

La intendenta describe al Master Plan como “un desarrollo urbanístico que compromete a toda la ciudad”, que “tiene un fuerte impacto físico en cantidad de parcelas, pero tiene un impacto muy fuerte también en el crecimiento institucional, económico, financiero de Allen”.

En los hechos, se trató de un acuerdo por 356 hectáreas ubicadas en la zona norte, donde años atrás funcionó y tuvo producción la firma Expofrut, de las cuales 108 hectáreas quedaron en poder del municipio. Sobre esa superficie, 58 hectáreas son urbanizables y ya fueron adjudicadas por el municipio.

La gestión local dividió esas tierras en 290 lotes sociales y otros 680 lotes fueron asignados a través del IMUVI (Instituto Municipal de Vivienda). “Esta última es gente que tiene un ingreso estable, pero está excluida del mercado inmobiliario. Ellos pagan la tierra en cuotas. Ya se hicieron las adjudicaciones, empezaron a pagar en noviembre y con esa recaudación, hacemos los servicios, porque es autosustentable”, indicó Martín.

La intendenta aseguró que “hicimos un desarrollo con parámetros urbanísticos de muy alta performance. Tiene avenidas con bulevares, con sistema de riego que no usará agua potable, un dibujo de manzanas muy moderno con planificación de circulación”.

Frutas o industrias: qué perfil potenciar en Allen

P: ¿Tiene definido Allen su perfil productivo y de desarrollo?

R: Soy una convencida de que el desarrollo de las ciudades tiene que ver con la industria. La producción es importante, nosotros nos definimos como un municipio productor, generador de alimentos, condición que va a ser mucho más valorada en el mundo dentro de 50 años, pero estoy convencida de que debemos desarrollar el perfil industrial de la ciudad.

P: ¿Hay un marco normativo para eso?

R: Hace cinco años se me encomendó la normativa específica para la industria y a mí me encantó ese trabajo. Las tenemos identificadas y aunque no quieran aparecer, hoy en Allen hay 82 grandes industrias. Es un montón y a veces nos perdemos de ese dato. Por eso fue muy importante abrir el Parque Norte, con lo de NRG, que fue un regalo del cielo que se dio por estar abiertos y tener todas las herramientas a mano para aprovechar esa posibilidad.

P: ¿Hay más empresas interesadas en radicarse en Allen?

R: La semana pasada recibimos el reconocimiento oficial de ese predio como parque industrial. Fue algo bastante rápido para un parque tan nuevo. Estamos trabajado con otras empresas, una o dos multinacionales, y varias en carpeta que no terminan de resolver. Esperamos que con esta novedad terminen de definirse.