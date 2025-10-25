Trasladan las cabinas de Chapelco al Cerro de la Cruz, un proyecto ambicioso en Junín de los Andes

Las cabinas fueron depositadas en un inmueble del Ejército hasta que se consiga financiamiento para instalarlas (FM Cuasar)

En un proceso de revalorización turística y cultural, la ciudad de Junín de los Andes avanza en un proyecto de magnitud inédita: el traslado de las telecabinas, torres y estructuras del cerro Chapelco hacia el Cerro de la Cruz, donde se emplaza el reconocido parque escultórico religioso.

La iniciativa, impulsada por el intendente Luis Madueño y respaldada por el gobernador Rolando Figueroa, busca dotar a la ciudad de una infraestructura turística moderna y sostenible.

Durante una entrevista concedida a Radio Universidad CALF, Madueño explicó que la gestión municipal ha concluido la primera etapa del plan, que consistió en la obtención y acopio del material proveniente de Chapelco.

El Ejército Argentino cedió un espacio para almacenar las estructuras, mientras los equipos técnicos del municipio trabajan en el diseño de la futura instalación.

“Se está hablando de algo muy grande: más de cuarenta telecabinas, torres, rieles y galpones. Esta es una obra ambiciosa que demandará, como mínimo, un año y medio de concreción”, indicó el jefe comunal.

El traslado se enmarca en un proceso de recambio tecnológico dispuesto por la provincia. La nueva empresa concesionaria del complejo Chapelco, Transporte Don Otto, debía reemplazar las instalaciones existentes por sistemas nuevos, y fue el propio gobernador quien dispuso que las estructuras retiradas se destinaran a Junín de los Andes.

Según Madueño, esta decisión permitirá aprovechar recursos aún en condiciones operativas, otorgándoles un nuevo propósito dentro del circuito turístico local.

El Cerro de la Cruz, sitio de peregrinación y atractivo cultural, se perfila como el nuevo destino de las cabinas, que podrían convertirse en un medio de transporte turístico hacia el parque escultórico.

Este espacio, considerado único en el mundo por su carácter artístico y espiritual, recibe cada año miles de visitantes que recorren el Vía Christi, obra monumental de gran valor simbólico para la región.

Madueño subrayó que el proyecto busca integrar el desarrollo turístico con la preservación ambiental y cultural. Además, forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la identidad de Junín de los Andes como destino de naturaleza, fe y pesca deportiva.

El intendente sostuvo que esta obra se complementará con otras intervenciones urbanas, entre ellas el plan de pavimentación que permitirá acceder al casco urbano por calles asfaltadas, algo que no ocurría desde hacía más de cuatro décadas.

Mientras tanto, el municipio continúa con la organización de la Fiesta Nacional de la Trucha, que se celebrará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, y que marca el regreso de un evento emblemático para la comunidad.