El colegio tecnológico de la UTN incorporó once pantallas interactivas para sus aulas

Los 375 estudiantes del colegio preuniversitario que pertenece a la UTN en Cutral Co tienen para las aulas 11 nuevas pantallas interactivas. Los equipos fueron donados por el municipio cutralquense. La idea es que docentes y el alumnado utilicen contenidos multimedia en las clases de las diferentes asignaturas, según el año al que concurren.

La entrega se formalizó hoy aunque ya se habían instalado en el receso escolar por lo que ya están en funcionamiento. En total, son 11 pantallas interactivas Maxhub que modernizará el aprendizaje de manera dinámica las aportadas por el municipio cutralquense. Estas herramientas permiten al cuerpo de profesores disponer de contenidos multimedia, simulaciones y recursos digitales con la participación de estudiantes.

En la presentación oficial que se concretó hoy, el intendente Ramón Rioseco definió que el aporte ayudará a la formación del alumnado. «Esto es para que ustedes tengan herramientas que ya las conocen porque conocen la tecnología más que los adultos y les va a favorecer», dijo en el acto el jefe comunal.

De este modo, se va a «poner en línea de lo que necesitamos en la sociedad. Ojalá que se pueda dar en todas las escuelas», remarcó. Luego recordó que este colegio preuniversitario que pertenece a la UTN está «apadrinada por la sociedad cutralquense, porque son recursos de la sociedad» los que se volcaron tanto en la finalización del edificio escolar como en este equipamiento .

Rioseco mencionó que fue una inversión muy grande la que se hizo durante el verano. «Sin dudas las herramientas que favorecen lo que necesitamos como sociedad. La idea es que nos pongamos a tono con las nuevas tecnologías», concluyó.

El colegio tecnológico de la UTN recibió 11 pantallas digitales. (Foto: gentileza)

Por su parte, el decano Pablo Liscovsky agradeció el aporte del municipio y destacó todo lo que permiten hacer. «Del análisis que hicimos (de las pantallas) concluimos que son útiles en todos los aspectos y agradecidos al municipio porque pone a la escuela en la vanguardia de la tecnología y educación en toda la provincia», subrayó Liscovsky. Anheló que el resto de los establecimientos puedan visitar las instalaciones para observar cómo se trabaja.

Con la entrega de estas pantallas se completa la totalidad de las aulas porque la empresa Tecpetrol había hecho una donación de cuatro dispositivos similares a fin de año y con estos once quedaron todas las aulas incluidas.

La oportunidad permitió adelantar que en los próximos días se inaugurará el polideportivo del Parque de la Ciudad, que estará a disposición del colegio para las clases de actividades físicas. En el acto estuvo también el director del colegio, Daniel Flores y el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, entre otros funcionarios y autoridades de la UTN de Plaza Huincul.