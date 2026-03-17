Vaca Muerta suma energía limpia: ampliarán el parque solar de Cutral Co

El fortalecimiento del abastecimiento eléctrico en Cutral Co requerirá de una inversión de los 7.630 millones de pesos más IVA. Foto: gentileza.

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco encabezaron un acto donde firmaron un acuerdo para ampliar el parque solar, así como avanzar en el financiamiento en conjunto de un nuevo transformador para aumentar la capacidad eléctrica de la localidad.

El Parque Solar Cutral Co tiene actualmente una capacidad de 3,5 megavatios (MW), y se espera que con esta iniciativa la misma se amplie hasta alcanzar aproximadamente 30 MW de generación. La obra de ampliación estará a cargo de la empresa paraguaya Kaizen Argentina S.A.

El refuerzo del abastecimiento eléctrico en Cutral Co requerirá de una inversión cercana a los 7.630 millones de pesos más IVA, y su financiamiento estará dividido a partes iguales entre el Municipio y la Provincia. Incluirá la provisión, montaje, ensayos, puesta en servicio y recepción de un transformador de potencia de 30 MVA junto con obras complementarias en instalaciones del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

El nuevo transformador permitirá evacuar la potencia generada por el parque solar y mejorar la expansión del sistema eléctrico, fortaleciendo la capacidad de abastecimiento futuro para Cutral Co y Plaza Huincul.

Figueroa: «Neuquén no puede quedar ajena al desarrollo de las energías renovables»

Después del acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó el crecimiento del parque solar de Cutral Có, y aseguró que Neuquén «no puede quedar ajena» al desarrollo de las energías renovables. “Hace mucho tiempo Ramón comenzó a trabajar en esto y nosotros lo vimos con muy buenos ojos”, añadió.

En la misma línea, el intendente Ramón Rioseco expresó que «es un gusto seguir avanzando en este proyecto de energías limpias. Tenemos que pensar en la transición energética, las energías limpias, el medio ambiente y la generación de recursos».

También agradeció al EPEN, a la Provincia, a Figueroa y la secretaria de Energía de la Nación, que «abrieron los brazos, a pesar de que no somos compatibles políticamente, que tenemos diferencias de miradas”. Respecto las obras para la ampliación del parque, estimó que iniciaran en 40 días aproximadamente.

Por último, la presidenta de Kaizen Argentina, Carmen Florencia González, agradeció al Municipio y la Provincia “por esta gran oportunidad que le están dando» a la empresa. Dijo que la firma está comprometida para concretar «inversiones en energías renovables y apuesta también por la transición energética, no solamente en Paraguay, sino también en toda la región».

“Este es el primer proyecto de internacionalización de Kaizen, y estamos muy contentos de formar parte de la innovación y el avance que va a quedar en la ciudad de Cutral Co”, concluyó.

También estuvieron presentes en la jornada los ministros de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza y el presidente del EPEN, Mario Moya, entre otros.