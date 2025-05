El Concejo de Bariloche forzó un cambio de destino para los fondos petroleros

El intendente Walter Cortés había firmado hace pocos días un convenio con el gobernador Alberto Weretilneck para emplear en la construcción de un puente los fondos que le tocan a Bariloche por la renovación de los contratos petroleros, pero el Concejo Municipal votó por redirigir ese dinero al “cierre definitivo” del basural ubicado sobre la ruta 40.

A Bariloche le corresponden 425 millones de pesos por su cuotaparte en el reparto del bono que la provincia acordó distribuir en forma proporcional entre los municipios. Cortés decidió aplicarlo a la inversión que resta para terminar el puente de la calle Wiederhold sobre el arroyo Ñireco, en el sur de la ciudad, y que quedó inconcluso desde la gestión anterior.

La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) propuso que la ciudad use esos recursos para otro proyecto que tiene alta prioridad y plazos de ejecución incumplidos, como el cierre del vertedero de residuos. Su proyecto fue convertido en ordenanza en la sesión de ayer por mayoría simple. Aunque el oficialismo lo rechazó y quedó expuesto al veto del intendente.

La ordenanza dispone afectar los fondos que ingresen al Estado municipal “en concepto de prórroga de las concesiones hidrocarburíferas ubicadas en la provincia de Río Negro” al cumplimiento de otra ordenanza aprobada hace tres años, que encomendaba el cierre del vertedero para diciembre de 2023. Un plazo que se venció sin avance alguno en el tema.

El segundo artículo crea un fondo específico que se nutrirá con ese dinero, denominado “remediación, cierre y regionalización del sitio de disposición final” de la basura”.

El puente ya tiene partida

Durante el debate Wallace subrayó que la obra del puente “ya tiene un fondo específico de 1.600 millones de pesos” previstos en el presupuesto vigente. Consideró que la mejor inversión posible con el dinero extra que recibirá Bariloche era resolver la añeja deuda ambiental relacionada con el tratamiento de los residuos urbanos y el incumplimiento de la ley provincial que prohíbe los basurales a cielo abierto.

La ordenanza recuerda que la remediación y cierre del centro de residuos urbanos (CRUM) permanece como una falencia irresuelta “a casi un año y medio que operó el plazo máximo” que había impuesto el Concejo anterior en una decisión unánime. El incumplimiento fue imputado en principio al exintendente Gustavo Gennuso, y con su sucesor Cortés no cambió la situación.

La concejal Laura Totonelli (JSRN) dijo que la propuesta de Wallace “es razonable y tiene una lógica”. Subrayó que no implica “un menoscabo de la obra del puente”, pero el cierre del basural tendría “muchos más vecinos beneficiados”.

En representación del oficialismo, el presidente del Concejo Gerardo del Río dijo que el cierre del basural no es un tema menor y que no puede ejecutarse sin ayuda de la provincia, para disponer otro vertedero regional. Recordó que existe un compromiso del gobernador Alberto Weretilneck para ofrecer una alternativa de ese tipo antes de fin de año.

“Hay allí un riesgo ambiental que se debe solucionar, sí o sí. Pero si lo cerramos hoy ¿qué hacemos con la basura?”, interrogó del Río. Dijo que el bono petrolero de 400 millones de pesos, “para lo que hay que hacer es insuficiente”.

Señaló que está previsto implementar una nueva planta de “tratamiento y transferencia”, pero es indispensable definir un nuevo “sitio de disposición final”, que todavía no existe.

Insistió en que el dinero necesario para el cierre del basural supera largamente el aporte comprometido en este caso por la provincia. “No estamos en contra para nada, pero es una curita”, afirmó del Río.

A la hora de votar había en la sesión un quórum estricto de seis concejales y finalmente la ordenanza terminó aprobada con los votos favorables de Wallace, su compañero de bloque Leandro Costa Brutten, Laura Totonelli (JSRN) y Facundo Villalba (Primero Río Negro).

Del Río y Tomás Hercigonja (PUL) votaron en contra. Y se ausentaron cinco concejales: Samanta Echenique (Juntos por el Cambio), Roxana Ferreyra (Nos Une Río Negro), María Coronado (PUL), Juan Pablo Ferrari y Natalia Almonacid (ambos de JSRN).