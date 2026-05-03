Unter va al paro por 48 horas: sin paritaria, se profundiza el conflicto docente en Río Negro

El gremio Unter confirmó un paro provincial de 48 horas para el martes 5 y miércoles 6 de mayo, en el marco de un conflicto que mantiene con el gobierno provincial.

La medida fue definida en el Congreso del 22 de abril en Fernández Oro y quedó sujeta al reclamo de un llamado a paritaria para seguir negociando, que debía concretarse antes del 30 de abril.

La falta de llamado del Gobierno tensó el conflicto y derivó en un paro con movilizaciones

Trabajo no formalizó esa convocatoria y, por eso, la conducción sindical ratificó la protesta, fijando además un plan de lucha.

En casos anteriores, la administración de Alberto Weretilneck convocó a paritaria en la previa de los paros y, además, sostuvo la decisión de descontar los días no trabajados por las medidas de fuerza.

«Sin respuestas del Gobierno, profundizamos el plan de lucha en toda la provincia», expresó Unter en un comunicado, en el que convocó a una adhesión «contundente» a la medida.

El paro incluirá una actividad provincial en Cipolletti el martes 5 y acciones en todas las seccionales el miércoles 6, con el objetivo de visibilizar el conflicto docente.

En la resolución, el Congreso planeó reprogramar el paro para el 12 y 13 de mayo frente a la posibilidad de una paritaria que no arrojara respuestas a las demandas, pero, finalmente, no existió convocatoria y, por eso, la Unter confirmó la medida para la primera semana del mes.

Después de las deliberaciones, la secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López, reiteró que la organización seguirá «exigiendo que continúe el aumento por IPC«, utilizando en el primer cuatrimestre, pero, luego, puesto en duda por el Gobierno para las próximas pautas.

Entre sus peticiones, Unter insiste en una recomposición salarial que ubique el salario mínimo docente en dos millones de pesos, el pase progresivo de sumas no remunerativas al básico y la continuidad de la actualización por inflación, con incorporación de un índice patagónico.

También exige la apertura de mesas de trabajo acordadas en la paritaria de marzo, y denuncia incumplimientos en condiciones laborales, como la falta de cobertura de exámenes preocupacionales.