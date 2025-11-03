El Concejo Deliberante de Roca convoca a una audiencia pública por el presupuesto 2026

En Roca se abre el análisis del proyecto que prevé un presupuesto equilibrado de más de 122 mil millones de pesos. La iniciativa se publicó en último Boletín Oficial y es abierta a todos los vecinos que cuenten con domicilio real en la localidad.

La audiencia se llevará a cabo este martes 4 a las 20, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante en el edificio Gobernador Carlos Ernesto Soria.

El llamado se enmarca en el expediente 12444-CD-25 y sigue lo dispuesto en la Ordenanza 3060 y en el artículo 71 de la Carta Orgánica Municipal, que exige realizar una audiencia pública antes del tratamiento del presupuesto.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, fuentes cercanas al Concejo Deliberante afirmaron que hasta el viernes pasado no había ningún inscripto.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, presentó el pasado 28 de agosto el proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a más de 122.172 millones de pesos. Del total, casi 35 mil millones de pesos se destinarán a obra pública.

Entre los proyectos de inversión también se encuentran un plan de conectores viales; la extensión de la red cloacal sobre la calle 25 de mayo, entre Damas Patricias y San Juan; la ampliación del Paseo del Canal Grande en la margen sur entre Rosario de Santa Fe y Damas Patricias; y la construcción de un Polideportivo en el norte de la ciudad, en la zona de la rotonda de América y Rosario de Santa Fe.

El monto previsto repercute tanto en ingresos como en egresos, configurando un presupuesto equilibrado que será sometido al escrutinio del legislativo local y de la ciudadanía.

En el acto de presentación del presupuesto, la jefa comunal aludió al complejo contexto económico nacional, señalando que la caída de las exportaciones, la volatilidad del crédito y la reducción del consumo demandan “la máxima prudencia en el gasto público” para asegurar la prestación de servicios municipales y “seguir impulsando el desarrollo equilibrado de la ciudad”.

A un año del escenario de «máxima austeridad»

El año pasado, la jefa comunal había remarcado que el 2025 sería un ciclo austero en cuanto al manejo de finanzas. Previó un escenario de “equilibrio”, con ingresos y egresos por un total de 77.258 millones de pesos, destacando la necesidad de adaptación.

En la actualidad, si bien el panorama es similar, el presupuesto está orientado en cumplir con las demandas actuales de la ciudad. Soria recalcó que la prioridad está en garantizar la provisión de los servicios municipales y seguir impulsando el desarrollo de la ciudad de manera equilibrada.