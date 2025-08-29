María Emilia Soria presentó un Presupuesto municipal para 2026 «equilibrado»

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, presentó este viernes el Presupuesto 2026 del municipio en el que prevé ingresos y egresos por poco más 122 mil millones de pesos. De ese monto casi 35 mil millones se destinarán a obra pública.

Según el proyecto presentado al titular del Concejo Deliberante, Juan Garabito, dentro de los recursos figuran casi 89 mil millones de pesos de ingresos corrientes y 23 mil millones y medio de pesos vía endeudamiento.



La presentación de las proyecciones para el año que viene se hizo en el Concejo Deliberante. Dentro de las erogaciones municipales los gastos corrientes se llevan más de 83 mil millones de pesos.



En el ítem obras públicas la intendencia de Soria tiene como principales inversión un plan de «conectores viales» que consta de diez proyectos, los dos primeros son en las calles Güemes y Damas Patricias.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria. (Foto: Alejandro Carnevale)

También se proyecta la extensión de la red cloacal sobre la calle 25 de mayo, entre Damas Patricias y San Juan; la ampliación del Paseo del Canal Grande en la margen sur entre Rosario de Santa Fe y Damas Patricias; y la construcción de un Polideportivo en el norte de la ciudad, en la zona de la rotonda de América y Rosario de Santa Fe.

Dentro de las obras en marcha se enumeró el pavimento de 22 cuadras de asfalto en el barrio Quintu Panal que despertó cuestionamientos de los vecinos por los costos y la ampliación del Paseo del Canal Grande entre Rosario de Santa Fe y Damas Patricias.

En el aspecto social, la intendencia remarcó los 400 millones que se destinan a becas municipales, los 35 millones al plan Embarazo Saludable y los 400 millones del Plan Leña y Garrafa.