Río Negro pidió que la apelación de Nación no suspenda el fallo judicial a favor del amparo por la Ruta 151

La Fiscalía de Estado de Río Negro presentó un escrito judicial solicitando al Tribunal de Alzada que modifique el efecto «suspensivo» del recurso de apelación interpuesto por el Gobierno Nacional en octubre, de modo que no frene el cumplimiento del fallo que ordena la reparación de la Ruta Nacional 151. Según la presentación a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, esa medida “contradice la naturaleza urgente del amparo colectivo”.

La presentación fue firmada por el fiscal de Estado adjunto, Luciano Minetti Kern, en representación de la provincia, junto a los municipios de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande, además de cámaras empresariales. Todos los actores habían promovido el amparo colectivo que dio origen a la sentencia del Juzgado Federal de General Roca, que reconoció la omisión del Estado Nacional en el mantenimiento de la traza.

El escrito, firmado por el Fiscal de Estado Adjunto Dr. Luciano Minetti Kern, solicita que la apelación planteada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Estado Nacional tramite con efecto devolutivo, es decir, sin frenar la ejecución del fallo dado que mantener el efecto suspensivo «consentir que la vulneración de derechos fundamentales, acreditada y reconocida en la sentencia de grado, continúe y se agrave durante todo el tiempo que insuma la tramitación de esta segunda instancia».

Ruta 151: Río Negro pide que la apelación de Nación no frene las obras urgentes

Según la Fiscalía de Estado, el efecto suspensivo «desnaturaliza por completo la esencia del amparo», una vía judicial que la Constitución establece como “efectiva e inmediata”.

El planteo recuerda que la sentencia dictada el 8 de octubre reconoció que la DNV «incumplió su deber legal de conservación y mantenimiento«, previsto en el Decreto 505/58, además que el juez Hugo Greca tuvo por probado que la Ruta 151 presenta un deterioro “que pone en peligro la seguridad vial de los usuarios” y afecta servicios públicos esenciales, el transporte, el trabajo y la producción regional.

Frente a ese panorama, el juez Greca ordenó a Vialidad Nacional elaborar un plan de relevamiento en diez días, diseñar un programa de reparación en noventa y ejecutar las obras en un plazo máximo de seis meses. También dispuso que, si el organismo alega falta de presupuesto o demoras técnicas, deberá documentarlo formalmente, sin que eso suspenda el cumplimiento del fallo.

La Fiscalía advierte que la falta de ejecución inmediata «mantiene en riesgo la vida y la integridad de miles de personas«, y perjudica la conectividad, la producción y el acceso a servicios básicos en toda la región norte de la Patagonia. También sostiene que el deterioro de la calzada es una «omisión estructural prolongada del Estado Nacional que requiere una respuesta urgente».

De manera subsidiaria, la provincia solicitó que, si se mantiene el efecto suspensivo del recurso, se dicte una medida cautelar de ejecución provisoria, para que la DNV cumpla al menos con la primera etapa del fallo: el relevamiento de los puntos críticos y el inicio de las reparaciones más urgentes. El pedido se basa en el riesgo inminente que implica cada día de demora en la ejecución de las obras.