Fernández Oro proyecta un gran plan municipal de 400 lotes «accesibles» con servicios incluidos

El municipio de Fernández Oro avanza con un ambicioso proyecto de urbanización que busca transformar la lógica tradicional de los loteos en la ciudad. La iniciativa encabezada por el intendente Gustavo Amati, se propone un «nuevo esquema» que prioriza la ejecución de obras de infraestructura para servicios como agua, luz y gas antes de la entrega de los terrenos, junto con un plan de pago accesible.

“Queremos cambiar la lógica histórica de los loteos en Fernández Oro”, dijo el intendente Gustavo Amati en diálogo con Diario RÍO NEGRO. En lugar de entregar tierra sin servicios, el municipio planea un esquema que priorice «obras previas y cuotas accesibles».

Según indicó el jefe comunal, el plan municipal prevé entre 400 y 410 lotes en el norte de la localidad, sobre calle Mitre al fondo. La iniciativa se desarrolla junto a un propietario privado que cederá parte de su terreno al municipio para generar un nuevo barrio planificado.

“Es un trabajo compartido: el privado aporta la tierra y el municipio ejecuta las obras. Así podemos ofrecer lotes con agua, luz y gas listos al momento de la entrega”, explicó Amati.

Además, remarcó que quiere reemplazar el concepto de “loteo social” por “loteo accesible municipal”. “Buscamos un modelo que refleje inclusión y planificación, sin estigmatizar. Queremos que todos puedan acceder a la tierra”, sostuvo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de elaboración de la ordenanza que deberá aprobar el Concejo Deliberante. “Nada está firmado todavía. El privado está regularizando la documentación y luego avanzaremos con el Concejo Deliberante”, aclaró.

400 loteos en Fernández Oro: los detalles del proyecto en elaboración

Uno de los ejes del plan es que las obras comiencen desde el inicio de las inscripciones. “El mismo día que se abre el registro, ya se trabaja con agua, luz y gas. No queremos que las familias esperen años para tener servicios”, explicó el jefe comunal.

El esquema de pago prevé 60 cuotas. Las familias adjudicatarias comenzarán a pagar desde el primer mes y «obtendrán la posesión del terreno una vez cumplidas 30 cuotas, es decir, a los dos años del inicio del plan», indicó el intendente.

«Así garantizamos que quienes cumplen con el pago reciban su lote con todos los servicios instalados. Es un sistema más ordenado y transparente”, sostuvo Amati, quien destacó que los fondos recaudados servirán para financiar el avance de las obras.

El intendente aclaró que este desarrollo no está vinculado con otros proyectos privados que circularon en redes sociales. “No es la misma persona ni el mismo terreno. Este loteo está en una zona urbana, no productiva”, enfatizó.

Finalmente, Amati remarcó que la iniciativa se inscribe en una política de crecimiento planificado para Fernández Oro. “Queremos que los nuevos barrios se integren con servicios, previsión y responsabilidad. Es un paso importante hacia una ciudad más ordenada y accesible”, concluyó.