Javier Milei recibió al gendarme Nahuel Gallo en la Casa Rosada tras su liberación en Venezuela

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo detenido durante 448 días en Venezuela y fue liberado el pasado 1° de marzo.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho presidencial y marcó el primer cara a cara entre el mandatario y el suboficial de la Gendarmería Nacional, luego de su regreso al país. De la reunión también participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; la funcionaria Patricia Bullrich; y el titular de la fuerza, Claudio Brilloni.

Gallo había sido recibido por parte de este mismo grupo de funcionarios en el Aeropuerto de Ezeiza tras su repatriación, que se concretó con la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino. Luego permaneció en el Edificio Centinela para controles médicos y, días más tarde, brindó una conferencia de prensa en la que relató parte de su cautiverio.

El gendarme estuvo detenido desde diciembre de 2024 en el penal El Rodeo I, acusado por el régimen de Nicolás Maduro sin acceso a un proceso judicial regular ni asistencia consular, lo que generó un fuerte conflicto diplomático entre ambos países .

Tras más de un año incomunicado, recuperó la libertad en el marco de un proceso de liberación de detenidos y regresó a la Argentina, donde pudo reencontrarse con su familia.

En sus primeras declaraciones públicas, Gallo pidió tiempo para procesar lo vivido durante su detención y evitó brindar detalles sobre las condiciones del encierro. Además, reclamó la liberación de otros extranjeros que aún permanecen privados de su libertad en Venezuela.

Desde su regreso, el gendarme mantuvo distintos encuentros institucionales, mientras continúa su proceso de recuperación tras una experiencia que lo mantuvo casi 15 meses fuera del país.