El saldo de víctimas por los ataques de Israel en el Líbano ascendió a 182 muertos: desde la ONU condenaron la ofensiva

La Fuerza Aérea israelí llevó a cabo el miércoles su mayor oleada de ataques aéreos hasta la fecha contra Hezbolá, según informó el ejército, tras anunciar que continuaría combatiendo al grupo terrorista en el Líbano, a pesar del alto el fuego de dos semanas con Teherán que entró en vigor horas antes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que sus ataques tuvieron como objetivo Beirut, el valle oriental de la Bekaa y el sur del Líbano.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que los ataques iban dirigidos contra “cientos de operativos de Hezbolá”.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud libanés informó que los ataques israelíes en diversas partes del país dejaron al menos 182 muertos, citado por la cadena estadounidense CNN. Además, otras 890 personas resultaron heridas en los ataques de hoy, según el ministerio.

El ministerio describió las cifras como preliminares y dijo que el balance refleja la información disponible hasta el momento.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, expresó en un comunicado que el jueves será un día nacional de luto por las víctimas de los ataques israelíes que, según dijo, alcanzaron a “cientos de civiles pacíficos y desarmados”.

Salam “continúa los contactos con funcionarios árabes e internacionales en un esfuerzo por … detener la violencia”, añadió el comunicado.

Un video publicado en redes sociales poco después del ataque muestra daños considerables en un edificio de varios pisos, con vehículos destrozados y escombros esparcidos por la calle. En otro video, se observan grandes columnas de humo gris y polvo que se elevan desde el lugar.

Periodistas de The Associated Press informaron que vieron cuerpos calcinados en vehículos y en el suelo en una de las intersecciones más concurridas de Beirut, en el barrio central de Corniche al Mazraa, una zona mixta comercial y residencial. Con montacargas, los rescatistas retiraban escombros humeantes y revisaban las ruinas en busca de sobrevivientes.

Hoy temprano, las FDI llevaron a cabo lo que describieron como su mayor oleada de ataques en todo el Líbano desde el inicio del conflicto, afirmando haber atacado 100 centros de mando y bases militares de Hezbolá. Medios internacionales recalcaron que no había señales de que Hezbollah lanzara ataques contra Israel en las primeras dos horas después de los ataques.

Mientras tanto, la Casa Blanca reiteró que el Líbano no forma parte del frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

“El Líbano no forma parte del alto el fuego. Esto se ha comunicado a todas las partes involucradas. Como saben, el primer ministro Netanyahu emitió un comunicado anoche en apoyo del alto el fuego y de los esfuerzos de Estados Unidos, y también le aseguró al presidente que seguirán siendo un socio útil durante las próximas dos semanas”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt a los periodistas en la rueda de prensa del miércoles.

Condena de la ONU y la advertencia de Irán

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó el miércoles los ataques israelíes en todo el Líbano.

“La magnitud de la muerte y la destrucción en el Líbano hoy es sencillamente horrible”, dijo.

“Tal carnicería, a las pocas horas de acordar un alto el fuego con Irán, desafía toda credibilidad. Ejerce una enorme presión sobre una paz frágil, que los civiles necesitan con tanta desesperación”, continuó.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió que responderá si las agresiones contra el Líbano no cesan de inmediato, según informó la emisora ​​estatal IRIB.

El comunicado del CGRI acusó a Israel de perpetrar una brutal masacre en Beirut apenas unas horas después de un acuerdo de alto el fuego.

El CGRI advirtió además a Estados Unidos e Israel que, si no cesan los ataques contra el Líbano, el CGRI cumplirá con su deber y dará una respuesta contundente a los agresores de la región, reportó la cadena estadounidense CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

A su vez, una milicia iraquí respaldada por Irán amenazó con renovar acciones contra Israel, acusándolo de violar compromisos y de atacar a civiles en el Líbano.

El líder del grupo, Akram al-Kaabi, condenó la “imprudencia” de Israel, alegando que rompe rutinariamente los acuerdos y actúa con “traición, mentiras y engaño”.

El comunicado añadió que Israel “lamentará esta traición”, afirmando que “los tiempos han cambiado y las circunstancias han variado”.

Con información de AFP y Noticias Argentinas.