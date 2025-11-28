El Gobierno activa ayuda por los incendios forestales: Río Negro accederá a un préstamo para recuperar El Bolsón

El incendio forestal que afectó a El Bolsón durante gran parte del verano pasado dejó grandes pérdidas y hasta en la actualidad, la ciudad patagónica intenta recuperarse. Sin embargo este viernes llegó la confirmación más esperada: el Gobierno con la publicación del Boletín Oficial confirmó un contrato de préstamo financiero y Río Negro accederá a un respaldo de hasta a USD 5.000.000.

La medida fue aprobada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo a través del Decreto 839/2025. El préstamo está destinado a asistir a la población y recuperar a la región.

El primer artículo del documento señala: «Apruébase el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre la República Argentina y el Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)». En tanto en el segundo se hizo mención del «Modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre la República Argentina y el Gobierno de la Provincia de Río Negro».

De acuerdo a lo establecido, el préstamo se destinará a la ejecución del Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación del Bolsón».

Respaldo financiero a Río Negro: lo detalles del acuerdo y el programa para recuperara El Bolsón

El programa tiene como meta principal mitigar los efectos de la emergencia y facilitar la recuperación de la zona. También busca contribuir a la restitución de bienes y servicios para la población damnificada, implementar medidas de recuperación productiva, económica y ambiental que permitan restablecer los medios de vida y el equilibrio ecosistémico.

El otro objetivo es fortalecer el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) por lo que se espera que este sistema incremente su capacidad operativa.

Según lo informado, el programa se articula en tres componentes: atención primaria de la emergencia, recuperación de áreas afectadas y fortalecimiento del SPLIF, y gerenciamiento, evaluación y auditoría.

En la oficialización del Gobierno se remarcó que el Banco Central (BCRA) evaluó el impacto que podría tener la operación y concluyó que la magnitud de la operación «implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales». Tras esto resaltaron que dicho impacto «será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas».

Por otra parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía indicó que no existen objeciones respecto al financiamiento solicitado y consideró que «el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado».

Es a partir de todo esto que el Fonplata propuso al Gobierno nacional la firma de un Contrato de Garantía, con el objetivo de que la República Argentina respalde las obligaciones financieras que la Provincia de Río Negro asuma al suscribir el Contrato de Préstamo FONPLATA ARG-63/2025. Para asegurar el cumplimiento, Nación le formuló a la provincia la suscripción de un Contrato de Contragarantía, en el cual Río Negro se compromete a cancelar los pagos en los plazos estipulados.

Con información de Infobae