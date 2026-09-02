Empleadas domésticas: cómo calcular los adicionales en septiembre 2026

Adicionales para empleadas domésticas: ¿Qué conceptos se cobran sobre el sueldo en septiembre 2026?.-

La liquidación de haberes para empleadas domésticas, en el régimen de casas particulares, requiere contemplar conceptos obligatorios que elevan sustancialmente el ingreso de bolsillo, por encima del salario básico de convenio.

Con la llegada de septiembre 2026, los adicionales para empleadas domésticas adquieren especial relevancia técnica debido a la actualización del cómputo por permanencia laboral, sumado a las recargas por jornadas extraordinarias y la aplicación territorial de suplementos geográficos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y el marco de la Ley 26.844, fijan pautas estrictas para determinar estos rubros en el comprobante formal de pago, con un impacto decisivo para los hogares empleadores de Río Negro y Neuquén.

Antigüedad y horas extras: cómo liquidar los adicionales para empleadas domésticas

El esquema indemnizatorio y retributivo del sector reconoce el tiempo de servicio continuo, mediante un adicional del 1% por cada año trabajado para el mismo empleador.

Dado que este derecho comenzó a devengarse formalmente el 1° de septiembre 2020 sin carácter retroactivo, en septiembre 2026 se cumple un nuevo ciclo que permite alcanzar por primera vez un tope del 6% computable para aquellas relaciones laborales iniciadas en dicha fecha o con anterioridad.

El cálculo se aplica sobre el sueldo mensual, correspondiente a la categoría, y debe figurar bajo el ítem específico de «Antigüedad» en el recibo digital emitido ante ARCA.

En lo relativo al exceso sobre la jornada acordada, el marco legal establece dos escalas de recargo para las horas suplementarias:

Recargo del 50% : corresponde cuando las tareas excedentes se desempeñan en días hábiles comunes (de lunes a viernes o sábados antes de las 13:00).

: corresponde cuando las tareas excedentes se desempeñan en días hábiles comunes (de lunes a viernes o sábados antes de las 13:00). Recargo del 100%: aplica de manera obligatoria cuando las horas extras se realizan los sábados después de las 13:00, domingos o durante feriados nacionales y días no laborables.

Empleadas domésticas: plus por zona desfavorable del 31% y el impacto en la Patagonia

En el ámbito de la Patagonia, el régimen salarial contempla una compensación obligatoria por costo de vida.

El plus por zona desfavorable del 31% rige de manera íntegra sobre las remuneraciones mínimas oficiales para el personal que preste servicios en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido bonaerense de Patagones.

Este adicional del 31% alcanza a todas las categorías del servicio doméstico, desde tareas generales y cuidado de personas hasta caseros y supervisores, y debe liquidarse de forma acumulativa junto con la antigüedad devengada y las eventuales horas suplementarias.

Para garantizar la seguridad jurídica del vínculo y evitar observaciones administrativas ante el organismo fiscal, los empleadores deben asentar cada uno de estos ítems debidamente discriminados en la liquidación de haberes.