Se agrava la interna en el Gobierno: Villarruel llamó “playmobil” a Petri y tildó de “fantochada” un proyecto de Bullrich

La tensión dentro del Gobierno nacional volvió a quedar expuesta este viernes luego de una serie de publicaciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lanzó duras críticas contra el diputado Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

A través de distintos mensajes publicados en la red social X, Villarruel cuestionó la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa y lo acusó de haber profundizado el deterioro del área.

“Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos dos años”, expresó la titular del Senado.

Recortes en defensa

Fuerza aérea – 16.500 millones

Ejército – 12600 millones

Armada – 11820 millones .

Y vinieron a reivindicar las FF.AA ? pic.twitter.com/oY4Si4izhY — AeroAr Multiespacio de defensa (@AeroarDefensa) May 15, 2026

Además, sostuvo que durante su paso por la cartera hubo una caída salarial para el personal militar y un fuerte deterioro en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). “El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa”, escribió.

En otro de los cruces, Villarruel recordó el debate de candidatos a vicepresidente de 2023, cuando Petri acompañaba a Bullrich en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Allí lanzó una frase que rápidamente generó repercusión política y mediática: “Era un playmobil en el debate”.

El frente judicial que debe enfrentar Luis Petri tras su paso por Defensa



El exministro de Defensa enfrenta un escenario legal crítico que pone bajo la lupa su gestión administrativa, financiera y política.



El principal frente de tormenta radica en el desmantelamiento de la… pic.twitter.com/jV5t3pCdp1 — Beto Valdez (@betovaldez) May 15, 2026

La vicepresidenta también apuntó contra Bullrich y cuestionó la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), impulsado por la ministra junto al presidente Javier Milei.

“La creación de la DFI es una fantochada”, disparó Villarruel, en medio de un mensaje donde además denunció la crisis que atraviesa la Policía Federal Argentina, particularmente en materia de salud y salarios.

No hay atencion de la obra social en el interior del pais de mi amada PFA 💔 — Bochi (@bochiboca) May 15, 2026

“Hospital Churruca destruido, sueldos por el piso y distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal”, sostuvo.

Las declaraciones profundizan las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza y vuelven a mostrar públicamente el distanciamiento político entre Villarruel y sectores del oficialismo vinculados al presidente Milei.

Con información de N.A