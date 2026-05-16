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Política

Se agrava la interna en el Gobierno: Villarruel llamó “playmobil” a Petri y tildó de “fantochada” un proyecto de Bullrich

A través de distintos mensajes publicados en la red social X, Villarruel cuestionó la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa y lo acusó de haber profundizado el deterioro del área.

Redacción

Por Redacción

Villarruel tildó de “playmobil” a Petri.

Villarruel tildó de “playmobil” a Petri.

La tensión dentro del Gobierno nacional volvió a quedar expuesta este viernes luego de una serie de publicaciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lanzó duras críticas contra el diputado Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

A través de distintos mensajes publicados en la red social X, Villarruel cuestionó la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa y lo acusó de haber profundizado el deterioro del área.

“Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos dos años”, expresó la titular del Senado.

Además, sostuvo que durante su paso por la cartera hubo una caída salarial para el personal militar y un fuerte deterioro en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). “El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa”, escribió.

En otro de los cruces, Villarruel recordó el debate de candidatos a vicepresidente de 2023, cuando Petri acompañaba a Bullrich en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Allí lanzó una frase que rápidamente generó repercusión política y mediática: “Era un playmobil en el debate”.

La vicepresidenta también apuntó contra Bullrich y cuestionó la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), impulsado por la ministra junto al presidente Javier Milei.

“La creación de la DFI es una fantochada”, disparó Villarruel, en medio de un mensaje donde además denunció la crisis que atraviesa la Policía Federal Argentina, particularmente en materia de salud y salarios.

“Hospital Churruca destruido, sueldos por el piso y distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal”, sostuvo.

Las declaraciones profundizan las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza y vuelven a mostrar públicamente el distanciamiento político entre Villarruel y sectores del oficialismo vinculados al presidente Milei.

Con información de N.A


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Luis Petri

Patricia Bullrich

Victoria Villarruel

La tensión dentro del Gobierno nacional volvió a quedar expuesta este viernes luego de una serie de publicaciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lanzó duras críticas contra el diputado Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

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