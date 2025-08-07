El directorio de YPF le aceptó la renuncia a Omar Gutiérrez que le había solicitado Figueroa

La petrolera YPF SA aceptó este viernes la renuncia de Omar Gutiérrez al cargo de director titular en representación de la Provincia de Neuquén.



A través de una comunicación que envió a la Bolsa de Comercio, informó que en la reunión de este viernes 7 se aceptó la renuncia al cargo de director titular por las acciones clase D, de Omar Gutiérrez «por razones de estricta índole persona».



Se agregó que adicionalmente y de acuerdo con el orden de sustitución, será Guillermo Gustavo Koenig quien asumirá el cargo que ocupaba Gutiérrez en el cuerpo.

El actual ministro de Economía asumirá, entonces, el cargo en el comité de auditoría de la petrolera que, además, integran Eduardo Alberto Ottino y César Rodolfo Biffi.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, le había pedido la renuncia a su predecesor, Omar Gutiérrez, el 11 de julio.

Figueroa se alzó con la elección para gobernador en abril de 2023 y cuando asumió, en diciembre, se refirió a la figura de excompañero de fórmula en 2015 como una figura ideal para ocupar el cargo en YPF en función de su conocimiento sobre el tema hidrocarburos que le había tocado administrar durante 8 años.

Cuando le pidió la dimisión, Figueroa argumentó que su decisión respondía a la necesidad de designar a un representante que estuviera en sintonía con los lineamientos estratégicos y objetivos de su actual gestión.

Tras el pedido de renuncia que también se replicó en la red social X, Gutiérrez confirmó que ya había presentado su dimisión al cargo de director de YPF en representación de la provincia, aunque, como no se había reunido el directorio recién este viernes le aceptaron la dimisión.

Figueroa, al presentar a los candidatos de la alianza La Neuquinidad, se refirió a la situación y mencionó el sueldo de 70 mil dólares que cobraba Gutiérrez, sugiriendo que la remuneración era un problema.

Además, indicó que el reemplazo de Gutiérrez sería temporal, asumiendo el cargo el actual ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, hasta que se defina a la persona que ocupará el puesto a largo plazo.

Figueroa también había manifestado que la salida de Gutiérrez se debía a que este no estaba en sintonía con los «lineamientos estratégicos y objetivos» de su gestión y que, desde que asumió en YPF en diciembre de 2023, no tuvo un rol visible ni hizo aportes significativos.