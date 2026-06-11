Japón pierde a su capitán para el Mundial: Endo se lesionó y anunció su retiro internacional

Japón sufrió una baja de enorme impacto a horas del inicio de su participación en el Mundial 2026. El capitán Wataru Endo fue desafectado de la convocatoria por una lesión y, además, anunció su retiro definitivo del seleccionado nacional.

El volante de 33 años, que milita en el Liverpool, arrastraba problemas físicos desde febrero, cuando sufrió una lesión en el pie durante la temporada europea. Aunque había sido incluido en la lista definitiva de los «Samurai Blue» con la esperanza de llegar en condiciones al torneo, finalmente no logró recuperarse y decidió dar un paso al costado.

Endo lo dio a conocer a través de un mensaje en el que expresó su decepción por perderse la Copa del Mundo, aunque aseguró no tener arrepentimientos. “Hice todo lo que pude desde que me lesioné”, señaló el mediocampista, quien también confirmó que este será el final de su ciclo con la selección japonesa.

El futbolista había disputado más de 70 encuentros con Japón, participó en dos Mundiales y se convirtió en uno de los líderes de una generación que logró consolidar al seleccionado asiático entre los más competitivos del continente. Desde 2023 ejercía además la capitanía del equipo nacional.

El delantero Shuto Machino fue convocado para reemplazar al capitán Endo.

Para cubrir su ausencia, la Asociación Japonesa de Fútbol convocó al delantero Shuto Machino, actualmente en el Borussia Mönchengladbach alemán.

Cabe recordar que Japón integra el Grupo F y debutará en el Mundial ante Países Bajos, en una zona que también comparte con Túnez y Suecia.