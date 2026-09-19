Párense de manos 4: todos los cruces que tendrá el evento de streaming y boxeo

El universo del streaming volverá a cruzarse con el boxeo el próximo 18 de diciembre, cuando se dispute una nueva edición de Párense de manos, el evento nacido en el programa Paren la mano, de Vorterix. Este viernes se presentaron oficialmente las peleas de Párense de manos 4, en un encuentro realizado en el Racing Club de Olavarría que reunió a 40.000 espectadores conectados a través de Kick.

Párense de manos 4: se conocieron las peleas

Durante la presentación, Luquitas Rodríguez, Alfredo Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna protagonizaron el cara a cara con los participantes y confirmaron los principales detalles de la próxima edición.

Luego de haber pasado por el Luna Park, el estadio de Huracán y el estadio de Vélez, esta vez el evento tendrá como escenario el estadio Ciudad de Vicente López, la cancha de Platense. La jornada comenzará a las 17 y se espera una convocatoria cercana a las 30.000 personas.

Entre los combates anunciados se destaca el enfrentamiento entre Agusneta y Brunenger, dos streamers que tendrán su primera experiencia sobre un ring. También se medirán Cami Mayan y Luli González, quienes representarán a Luzu y Olga, respectivamente.

Otro de los cruces será protagonizado por El Polaco y Brian Sarmiento. El exfutbolista y el artista intercambiaron algunos dardos durante el cara a cara, aunque también mostraron buena relación y anticiparon una pelea con fuerte componente de espectáculo.

La cartelera se completa con Bauleti vs. Balanza; Pri Mora vs. Albere; Renzo Pantich vs. Joaco López; Beni Mármol vs. Mortedor; Milica vs. Arigeli; y Shelao vs. Andoni.

Además, Momo, identificado con Platense y quien ofició de maestro de ceremonias, volverá a subirse al ring, aunque todavía no tiene rival confirmado.

Las entradas ya están disponibles a través de Planout.ar, con precios que van desde los $50.000 hasta los $165.000, según la ubicación. Las localidades incluyen campo general, populares, plateas y sectores VIP.