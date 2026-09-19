Javier Milei confirmó su regreso a Estados Unidos: discurso en la ONU y reuniones de alto nivel, las claves de su agenda internacional

En medio de las internas en el Gobierno y de los cuestionamientos que surgieron a partir de la presentación del Presupuesto 2027, el presidente Javier Milei confirmó que volverá a viajar a Estados Unidos la próxima semana.

Su viaje será puntualmente a Nueva York, allí tiene previsto desarrollar una intensa agenda que incluirá su discurso ante la 81ª Asamblea General de la ONU, conferencias académicas, encuentros con economistas y empresarios, además de actividades con la comunidad judía. Esta será su 18.ª visita al país norteamericano desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

Los detalles de la agenda internacional de Javier Milei

Según la información a la que accedió Diario RÍO NEGRO, la comitiva presidencial se trasladará a Estados Unidos en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

El vuelo partirá desde Argentina el lunes 21 de septiembre a las 23 y se prevé su arribo al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York el martes a las 9:30 (hora argentina).

Ese mismo martes 22, Javier Milei iniciará su actividad internacional a las 16, cuando disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y participará de la entrega del premio “Ohev Yisrael”. Más tarde mantendrá encuentros clave: a las 19 se reunirá con Roberto Salinas y a las 20:30 con el economista Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

El miércoles 23, el mandatario retomará la agenda con su intervención en el Debate General de la ONU. Su discurso, programado para las 12, se dará en un contexto de tensiones internacionales y conflictos regionales, donde expondrá los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel y la posición argentina frente a los desafíos globales.

A las 16 disertará en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI). Luego, a las 18, encabezará una mesa de trabajo con Susan Segal y entre 12 y 15 empresarios socios de Americas Society/Consejo de las Américas. Al finalizar, mantendrá un encuentro con el Rabino Simón Jacobson.

El cierre de la gira de trabajo será el jueves 24 de septiembre. A las 13 presentará una exposición ante The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más influyentes del país norteamericano. Concluido este compromiso, abordará el avión presidencial a las 21 para emprender el regreso al país.

Desde el Gobierno aclararon que la agenda aún podría incorporar nuevos compromisos en las próximas horas.