Rodrigo Lussich destrozó a Santiago del Moro tras la final de Gran Hermano: “De sus peores trabajos

El final de Gran Hermano Generación Dorada abrió una fuerte discusión sobre lo que dejó esta temporada. Rodrigo Lussich hizo un contundente balance del reality y cuestionó desde la conducción de Santiago del Moro hasta el casting y la manera en que se mostraron los números de audiencia.

La final de Gran Hermano Generación Dorada, que terminó con Solange Abraham como ganadora frente a Yisela “Yipio” Pintos, sigue generando repercusiones. Esta vez fue Rodrigo Lussich quien decidió hacer su propio balance y no dejó prácticamente ningún aspecto del reality fuera de sus críticas.

El conductor de Intrusos publicó un extenso mensaje en X en el que apuntó especialmente contra Santiago del Moro y cuestionó la forma en que el presentador celebró el cierre de la temporada.

Pero Lussich fue mucho más allá: también puso bajo la lupa el casting, la dinámica del programa, la duración de esta edición y hasta la manera de presentar las mediciones de rating.

La fuerte crítica de Rodrigo Lussich a Santiago del Moro

Uno de los principales blancos de su descargo fue el conductor del reality. Lussich cuestionó que Del Moro se mostrara satisfecho después de la final y reclamó una mirada crítica sobre lo ocurrido durante la temporada.

Según reprodujo Ciudad Magazine, el periodista calificó a esta edición como un “espanto” y aseguró que la conducción de Del Moro fue “de sus peores trabajos”.

También cuestionó el mensaje que Santiago publicó después de la final, en el que agradeció por la temporada y habló de las emociones que le había dejado el programa.

Frente a esas palabras, Lussich lanzó una pregunta directa: “¿La autocrítica no está en tu repertorio?”.

Rodrigo Lussich también puso en duda la lectura del rating de Gran Hermano

El conductor de Intrusos no se quedó únicamente con el desempeño de Del Moro. Otro de los puntos de su análisis estuvo relacionado con los números de audiencia que consiguió Gran Hermano durante esta temporada.

Lussich planteó que la división de cada emisión en diferentes bloques —como previa, gala y segmentos posteriores— habría permitido destacar los momentos con mejores mediciones.

Desde su mirada, tomar únicamente determinados fragmentos del programa no permitiría observar el promedio completo de cada noche. Se trató de una interpretación de Lussich sobre las mediciones, no de una comprobación independiente sobre los datos de audiencia.

Las críticas al casting de Gran Hermano Generación Dorada

La selección de participantes tampoco escapó de su análisis.

Lussich cuestionó a varias de las figuras que ingresaron a la casa durante esta edición y sostuvo que el casting no estuvo a la altura de las expectativas que había generado el concepto de “Generación Dorada”.

En su publicación mencionó, entre otros, los pasos de Andrea del Boca y Tamara Paganini y también cuestionó diferentes decisiones que tomó la producción a lo largo de la competencia.

Incluso apuntó contra algunos de los mecanismos que permitieron entradas, salidas y regresos de jugadores durante los más de seis meses que duró el programa.

Su conclusión fue tan irónica como contundente: para Lussich, aquella prometida “Generación Dorada” terminará siendo una generación que “pasará al óxido”.

El mensaje de Lussich sobre el futuro de Gran Hermano

Hacia el final de su descargo, Rodrigo Lussich planteó una discusión más amplia sobre cuánto tiempo puede mantenerse al aire un formato exitoso antes de comenzar a mostrar signos de desgaste.

Para explicar su postura recordó lo ocurrido con Marcelo Tinelli y Bailando por un sueño, un ciclo que durante años dominó la televisión argentina y que, con el paso del tiempo, perdió buena parte de los niveles de audiencia que había conseguido en sus mejores temporadas.

“Los éxitos no se abandonan, salvo que se transformen en fracaso”, escribió Lussich.

Así, mientras Telefe comienza a reorganizar su programación después de la final, el cierre de Gran Hermano Generación Dorada continúa dejando polémicas. Y el descargo de Lussich sumó ahora una de las críticas más fuertes contra Santiago del Moro y la última temporada del reality.