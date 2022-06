El duro mensaje del hijo del Chino Navarro contra Cristina Kirchner

Las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en la CTA, al principio de la semana pasada contra la “tercerización” de los programas sociales tuvo como principal apuntado el Movimiento Evita, una de los principales soportes del Gobierno de Alberto Fernández.

A través de una fuerte carta que publicó en Facebook, le respondió a la vicepresidenta uno de sus principales militantes, Juan Francisco Navarro, hijo del líder de la organización y secretario de Relaciones Parlamentarias de Nación, Chino Navarro.

“No podemos enojarnos con esa tía que grita desde la esquina de la mesa puteando a los planeros emulando a una Vivi Canosa progresista. Nuestra responsabilidad es no abandonar a nuestro pueblo. No gritarles o seguir estigmatizándolos”, apuntó aunque sin nombrarla en un extenso texto que tituló “Prohibido enojarse”.

“No nos enojemos si cierta dirigencia quiere invisibilizar el trabajo de la economía popular. No la entienden. No escuchan. Piensan que se la saben todas”, continuó.

Juan Francisco Navarro, de 37 años, militó toda su vida y ha hecho carrera en puestos del Estado. En marzo pasado, fue designado como director de Promoción de Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), una decisión que se hizo noticia ya que no contaba con la formación profesional para el cargo. Además, se desempeñó como concejal y como secretario de Salud Pública en Lomas de Zamora, distrito en el que vive.

En una carta explosiva, pese a lo que indica su título, el dirigente dijo que “la revolución de Cristina es hablar de lawfare” (persecución judicial) y cuestionó hasta los modos de la jefa del kirchnerismo: “CFK elige a dedo, se enoja con el elegido y luego lo abandona. Filosofía barata. No nos enojemos si la compañera no se hace cargo. El Movimiento Evita no eligió a [Julio] Cobos, [Amado] Boudou, [Martín] Insaurralde o [Daniel] Scioli. Tampoco formamos parte de la derrotada Unidad Ciudadana. Tampoco elegimos a Alberto. Pero tampoco abandonamos, destruimos o intentamos partir al campo popular”.

La disputa con La Cámpora, críticas a Máximo y chicanas sobre la obra pública de CFK

El Movimiento Evita es la pata social del albertismo actualmente y acarrea una añeja disputa con el núcleo duro de Cristina, principalmente, representado por La Cámpora.

En el año 2016, rompieron el bloque kirchnerista durante la presidencia de Mauricio Macri y después apoyaron la candidatura de Florencio Randazzo, de quien Alberto Fernández fue jefe de campaña. En esa misma línea, Juan Francisco Navarro lanzó dardos contra el diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner.

Sobre él, sostuvo que el líder de La Cámpora (con quien el Movimiento Evita disputa poder territorial) “se tome un tiempo para escuchar propuestas” y, vinculado al desembarco de Máximo Kirchner en el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, planteó: “No va más la de ir gritando y escupiendo en un salón del PJ tomado luego de proscribir a un intendente compañero como Fernando Gray”. Sin embargo, en la misiva Navarro reivindicó la figura del expresidente fallecido Néstor Kirchner, padre de Máximo y esposo de Cristina.

