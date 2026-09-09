Otro portazo en LLA: el excapitán de River Oscar Ahumada se bajó y no peleará una intendencia de Buenos Aires

El exfutbolista y desarrollador inmobiliario Oscar Ahumada anunció su salida de La Libertad Avanza en el municipio de Zárate a un mes de haber lanzado su postulación para la intendencia. La decisión dejó vacante la representación libertaria en el distrito bonaerense.

El exjugador había recibido el aval inicial del presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Según publicó Clarín, desde el entorno del dirimente responsabilizaron a la conducción provincial libertaria por haber dejado de respaldar la postulación territorial. «Le soltaron la mano», dijeron.

Las razones de la sorpresiva salida de Oscar Ahumada a La Libertad Avanza

A través de un comunicado, el excapitán de River formalizó su renuncia al espacio. «He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el Partido de Zárate», expresó.

En su mensaje, el exreferente millonario agradeció a los dirigentes que le abrieron las puertas del espacio. Asimismo, criticó indirectamente a la gestión del intendente Marcelo Matzkin por el desarrollo urbano del municipio.

En la última semana también renunció al partido libertario la concejal Leila Gianni

«Zárate necesita planificación, transparencia y una mirada de largo plazo. Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas —incluso por treinta años—, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano», advirtió.

«Nuestra ciudad está abandonada: se ve en el centro y en los barrios, en la falta de servicios y en los innumerables problemas cotidianos que enfrentan los vecinos», agregó.

El armado político en Zárate tras el quiebre con Sebastián Pareja

A pesar de abandonar las filas oficiales, Ahumada ratificó que continuará participando en la arena pública local. Sobre su futuro electoral planteó: «No me alejo de la política ni del compromiso que asumí. Por el contrario, comienza una nueva etapa».

En su cierre crítico hacia el armado partidario bonaerense, lanzó un llamado a la participación ciudadana. Al respecto señaló: «No podemos resignarnos a vivir en una sociedad dominada por el miedo, donde involucrarse signifique sentirse presionado, atemorizado o amenazado».

El alejamiento del referente local abre una brecha en la organización libertaria municipal de cara a los próximos compromisos electorales, después de la salida de la concejal Leila Gianni.

Se supo que las concejalías locales que responden al exdeportista de River mantendrán sus esquemas de trabajo institucional en el cuerpo deliberativo. Las definiciones sobre alianzas locales se resolverán en los próximos meses.