Vialidad Nacional inició trabajos en el Puente 83, uno de los tramos más críticos de la Ruta 22

Vialidad Nacional inició este jueves trabajos de mejora en la zona del puente 83, sobre la Ruta Nacional 22, uno de los sectores que en las últimas semanas concentró los mayores reclamos de automovilistas y transportistas por el avanzado deterioro de la calzada.

La intervención forma parte del plan de conservación que lleva adelante el 20° Distrito de Vialidad Nacional sobre las rutas nacionales 22 y 151, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en los sectores que presentan mayor desgaste.

Foto: Vialidad Nacional.

Las tareas comenzaron en uno de los puntos con más reclamos del Alto Valle

En el puente 83, las cuadrillas realizan el aporte de material y la compactación de la calzada mediante motoniveladora. Una vez finalizados esos trabajos, continuarán con el calce de banquinas en los sectores programados.

Ese tramo se convirtió en uno de los más comprometidos del Alto Valle tras las lluvias de los últimos días. Allí, numerosos conductores denunciaron la presencia de pozos de gran tamaño que obligaban a reducir la velocidad a menos de 10 kilómetros por hora para evitar daños en los vehículos.

El jefe del 20° Distrito de Vialidad Nacional, Héctor Nisim Tasat, había anticipado a Diario RÍO NEGRO que el organismo mantenía tareas de conservación en distintos puntos de ambas rutas y que los trabajos serían reforzados durante las próximas semanas con dos nuevas cuadrillas y dos camiones bacheadores para incrementar el ritmo de las reparaciones.

Durante los últimos días, las intervenciones también alcanzaron sectores de Roca, Chichinales, Guerrico, Chimpay y Chelforó, donde se realizaron trabajos de bacheo en frío sobre los puntos con mayor deterioro.

La Ruta 151 tendrá una intervención con 5.000 toneladas de asfalto

En paralelo a las tareas de mantenimiento, el 20° Distrito avanza con el relevamiento técnico que permitirá definir los tramos de la Ruta Nacional 151 donde se aplicarán 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente.

La nueva licitación fue publicada el 16 de junio, contempló nuevamente la compra de mezcla asfáltica y fijó la apertura de ofertas para el 26 de junio. En este caso, el renglón destinado a Río Negro prevé la adquisición de 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente.

Se trata de una intervención de mayor envergadura que busca recuperar los sectores con mayor nivel de deterioro y mejorar las condiciones de circulación en uno de los principales corredores del Alto Valle.