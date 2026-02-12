El festejo medido de Mauricio Macri por la Reforma Laboral: «Un paso adelante en la dirección correcta»

Mauricio Macri publicó en X su respaldo a la reforma laboral tras la votación en el Senado.

El expresidente Mauricio Macri celebró de manera cautelosa la media sanción de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei mediante una publicación en las redes sociales. El referente del PRO destacó el resultado en el Senado, que obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra. «Fue solo un paso», afirmó.

“Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta”, escribió Macri.

Reforma laboral en el Senado: el mensaje de Mauricio Macri tras la votació

El presidente del PRO agregó que “el trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos”.

El proyecto de reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado.

Pero Macri afirmó que «solo fue un paso». «Hay que seguir trabajando fuerte para impulsar nuevas reformas que transformen la legislación laboral en una normativa mucho más moderna”, indicó. También sostuvo que debe “dar futuro a todos los jóvenes” y adaptarse “a esta época sin igual”.

Apoyos y críticas a la reforma laboral impulsada por Javier Milei

El presidente Javier Milei celebró el resultado como “histórico” y festejó con el clásico “¡Viva la libertad, carajo!”, tras conocerse la media sanción del proyecto de modernización laboral.

Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la ley aportará “orden y reglas claras” y permitirá terminar con la “industria del juicio”. En tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcó el “trabajo en equipo” tras la votación en el Congreso.

En rechazo al proyecto, el senador Gerardo Zamora advirtió que la norma beneficiará a un “puñado de grandes empresas”. Desde ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que implica un “retroceso de más de 100 años” y que podría “destruir el empleo”.

La media sanción abre ahora una nueva etapa en la Cámara baja, donde el oficialismo buscará convertir en ley la reforma laboral. El debate continuará en el Congreso próximamente, con posiciones claramente divididas entre el Gobierno y los gremios.